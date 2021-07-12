Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шесть игроков сборной Италии – в символической сборной Евро-2020 от Goal.com

    Опубликована символическая сборная чемпионата Европы-2020 от Goal.com.

    В нее вошли шесть футболистов из сборной Италии, по два – из Англии и Дании, один – из Испании.

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

    Защитники: Йоаким Меле (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все – Италия);

    Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия);

    Нападающий: Гарри Кейн (Англия).

    Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2021 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11