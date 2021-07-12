Шесть игроков сборной Италии – в символической сборной Евро-2020 от Goal.com

Опубликована символическая сборная чемпионата Европы-2020 от Goal.com.
В нее вошли шесть футболистов из сборной Италии, по два – из Англии и Дании, один – из Испании.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);
Защитники: Йоаким Меле (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все – Италия);
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия);
Нападающий: Гарри Кейн (Англия).
Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored
Источник: Goal.com