Шесть игроков сборной Италии – в символической сборной Евро-2020 от Goal.com

Опубликована символическая сборная чемпионата Европы-2020 от Goal.com.

В нее вошли шесть футболистов из сборной Италии, по два – из Англии и Дании, один – из Испании.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Йоаким Меле (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все – Италия);

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия);

Нападающий: Гарри Кейн (Англия).

Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored