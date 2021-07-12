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  • Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored

Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored

12 июля 2021, 14:20
8

WhoScored назвал символическую сборную по итогам Евро-2020.

В команду вошли три представителя сборной Италии, выигравшей турнир, и два футболиста сборной Англии, уступившей итальянцам в финале.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба – Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Владимир Коуфал (Чехия);

Полузащитники: Тома Менье (Бельгия), Поль Погба (Франция), Марко Верратти (Италия), Эмиль Форсберг (Швеция);

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия).

Источник: WhoScored
Чемпионат Европы Италия Англия Чехия Швеция Португалия Бельгия Франция Роналду Криштиану Бонуччи Леонардо Менье Тома Погба Поль Верратти Марко Шоу Люк Цоуфал Владимир Магуайр Гарри Форсберг Эмиль Шик Патрик Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (8)
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Жорик кекс обжорик
1626089474
Все бы ни чего? Донарума лишний.
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Алехсбургер.
1626094863
Где повелитель воздуха и выдающийся бегун?)
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_-G-F-_
1626098168
А лучшему ассистенту места не нашлось? логика конечно зашкаливает!
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Plyash
1626098824
Состав спорный,разумеется.Раньше хоть в скобках "дублёров" ставили по позициям.А так всё совершенно неоднозначно.
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nik55
1626102737
забыли 3 штангу деревянную
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zigbert
1626116456
Не мешало бы и Кьелини внести в этот список.
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