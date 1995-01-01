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    Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored

    WhoScored назвал символическую сборную по итогам Евро-2020.

    В команду вошли три представителя сборной Италии, выигравшей турнир, и два футболиста сборной Англии, уступившей итальянцам в финале.

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

    Защитники: Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба – Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Владимир Коуфал (Чехия);

    Полузащитники: Тома Менье (Бельгия), Поль Погба (Франция), Марко Верратти (Италия), Эмиль Форсберг (Швеция);

    Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      Жорик секс обжорик 5 минут назад

      Все бы ни чего? Донарума лишний.

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      Рейтинг: +524

      dragoon000320 5 минут назад

      Доннарумма конечно заслужил звание лучшего вратаря, но по мне на воротах должен был быть Зоммер. И жаль что нету ни одного датчанина, Дамсгора к примеру вместо Менье

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