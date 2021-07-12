Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored

WhoScored назвал символическую сборную по итогам Евро-2020.
В команду вошли три представителя сборной Италии, выигравшей турнир, и два футболиста сборной Англии, уступившей итальянцам в финале.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);
Защитники: Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба – Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Владимир Коуфал (Чехия);
Полузащитники: Тома Менье (Бельгия), Поль Погба (Франция), Марко Верратти (Италия), Эмиль Форсберг (Швеция);
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия).
Источник: WhoScored