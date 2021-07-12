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    Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Ливерпулем». Он пропустил девять месяцев из-за травмы

    Защитник Вирджил ван Дейк возобновил тренировки с «Ливерпулем».

    29-летний голландец принял участие в сегодняшней тренировке клуба на сборе в Австрии. Он работал наравне с партнерами впервые за девять месяцев.

    • Игрок травмировался 17 октября 2020 года. У него диагностировали повреждение связок колена, а спустя две его недели прооперировали.
    • В минувшем сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.
    • Он пропустил Евро-2020.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: инстаграм «Ливерпуля»

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    12.07.2021 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 июля 2021, 08:39

      Ливерпуль и сборная Нидерландов ждет его возвращения.

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