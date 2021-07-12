Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Ливерпулем». Он пропустил девять месяцев из-за травмы

Защитник Вирджил ван Дейк возобновил тренировки с «Ливерпулем».
29-летний голландец принял участие в сегодняшней тренировке клуба на сборе в Австрии. Он работал наравне с партнерами впервые за девять месяцев.
- Игрок травмировался 17 октября 2020 года. У него диагностировали повреждение связок колена, а спустя две его недели прооперировали.
- В минувшем сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.
- Он пропустил Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Ливерпуля»