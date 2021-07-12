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  • Кузяев: «Последнее место в группе на Евро – не катастрофа. Хотели играть, но не получилось»

Кузяев: «Последнее место в группе на Евро – не катастрофа. Хотели играть, но не получилось»

12 июля 2021, 17:24
32

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не считает катастрофой четвертое место национальной команды в группе на Евро-2020.

– Вся команда переживала. Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались по максимуму. Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок.

– Все пахали и выкладывались на сто процентов. Но при этом заняли последнее место в группе. Значит, это наш реальный уровень на сегодняшний день?

– Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой.

– Если посмотреть на составы той же Дании или Швейцарии – ну ведь там не играют футболисты намного выше классом, чем наши. Почему такая разница? Почему они играют, а мы терпим?

– Не могу сказать, что это дело случая. Может, мы не так ярко играли. Но в первом тайме матча с Данией мы имели два очень хороших момента. И если бы забили, может, игра сложилась бы иначе. Дании пришлось бы раскрываться, оставлять защиту более уязвимой.

Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит. Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось.

Да, заняли последнее место в группе. Но, повторюсь, не считаю это катастрофой. Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе.

  • На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • В минувший четверг РФС уволил из сборной Станислава Черчесова.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Кузяев Далер
Комментарии (32)
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Боцман59rus
1626100793
- еще один вылез, пора их наверно лимитировать))
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"supermax"
1626100834
зарплаты у вас главное чтоб положительные были...а наши ожидания не ваши проблемы...эт мы в курсе
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Fusballer
1626100860
Да и руй с ним! Главное, что у вас времени достаточно для отдыха осталось. А то ведь чемпионат уже скоро! А чемпионат, как говорится, превыше всего!
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matvei_72
1626102280
Это не катастрофа , а позор нашему футболу...Пока такой результат будет не катастрофой, а не выход хотя бы в полуфинал. ничего не изменится...Психология неудачников и чмошников...
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BuenosArgentina
1626103966
Кузяев ответил за всю команду, похвально, как за себя, сам кстати он играл неплохо но фоне других, один из немногих к которым у меня нет претензий нет
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Аид666
1626104916
Паспортисты, паспортисты....
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NewLife
1626105981
Для вас не катастрофа, вам пофиг - ваш максимум это евро дно. Это катастрофа для российских болельщиков, которые хотят видеть сборную приличной командой и не могут ни на что повлиять.
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Бухбух
1626111929
Это не катастрофа, это - позор. Над вами вся Европа стебется, особенно - хохлы. 2 мяча забили: один - случайно, второй - в результате нырка. Венгрия тоже последнее место в группе заняла и очков меньше нас набрали. Но дома их встречали как героев.
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BarStep
1626113536
==Хотели играть. Но не получилось.== Это типа: Хотели пукнуть. Но обосрались. Это не вопрос - это утверждение!
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Dr.Metal
1626119505
Лучше б 11 18-летних парней ноунеймов сыграли. У них бы хоть стимул был, а у нас одни старики ходячие. Ну какой Жирков? Какой Дзюба? Ну хорош уже. Они далеко не Ибрагимович и Кьелини
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