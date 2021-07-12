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    Кузяев: «Последнее место в группе на Евро – не катастрофа. Хотели играть, но не получилось»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев не считает катастрофой четвертое место национальной команды в группе на Евро-2020.

    – Вся команда переживала. Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались по максимуму. Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок.

    – Все пахали и выкладывались на сто процентов. Но при этом заняли последнее место в группе. Значит, это наш реальный уровень на сегодняшний день?

    – Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой.

    – Если посмотреть на составы той же Дании или Швейцарии – ну ведь там не играют футболисты намного выше классом, чем наши. Почему такая разница? Почему они играют, а мы терпим?

    – Не могу сказать, что это дело случая. Может, мы не так ярко играли. Но в первом тайме матча с Данией мы имели два очень хороших момента. И если бы забили, может, игра сложилась бы иначе. Дании пришлось бы раскрываться, оставлять защиту более уязвимой.

    Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит. Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось.

    Да, заняли последнее место в группе. Но, повторюсь, не считаю это катастрофой. Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе.

    • На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • В минувший четверг РФС уволил из сборной Станислава Черчесова.

    Источник: Sport24

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    12.07.2021 17:24
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 13 июля 2021, 08:42

      Хотели играть... но полные карманы денег бегать мешали. Мы старались... но нам в целом наплевать на результат - в нашей жизни ничего не изменится. Вот если бы зарплаты уменьшили, да и еще званий заслуженный мастер спорта лишили - тогда бы мы всем показали, кто тут Дания и т.п. А так - зачем?

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 12 июля 2021, 23:44

      Ну ду ну да! Вы же болел уже за людей не считаете и мнение наше вам не интересно и наши ожидания это наши проблемы! Кузяев пошел на куй!!!!! Не было бы катастрофы чабана бы не нагнали вонючими тряпками))))

      2
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      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 12 июля 2021, 22:51

      Лучше б 11 18-летних парней ноунеймов сыграли. У них бы хоть стимул был, а у нас одни старики ходячие. Ну какой Жирков? Какой Дзюба? Ну хорош уже. Они далеко не Ибрагимович и Кьелини

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 12 июля 2021, 21:53

      А что тогда катастрофа - 0-25 в графе забитые-пропущенные?

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 июля 2021, 21:12

      ==Хотели играть. Но не получилось.==
      Это типа:
      Хотели пукнуть. Но обосрались.

      Это не вопрос - это утверждение!

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 июля 2021, 20:45

      Это не катастрофа, это - позор. Над вами вся Европа стебется, особенно - хохлы. 2 мяча забили: один - случайно, второй - в результате нырка. Венгрия тоже последнее место в группе заняла и очков меньше нас набрали. Но дома их встречали как героев.

      4
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 июля 2021, 20:39

      А что должно случится чтобы эти игроки поняли, что всё жопа? Чемпион страны дважды в группе ЛЧ последний, Лига наций не выход из группы, Евро последнии в группе, рейтинг страны упал уже хрен знает куда, скоро и в десятку входить не будем...

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 июля 2021, 20:19

      Вот наблатыкался отвечать. Такое ощущение, что Черчес им уроки словоблудия преподавал. "... не получилось... не повезло... играли не ярко... выступили очень достойно...заняли последнее место... есть положительные моменты... проиграли."
      И каждый раз с 2008 года одно и тоже, как под копирку - " Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем... не допускать подобных ошибок."
      Трында.

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 12 июля 2021, 20:09

      Вот пока у нас игроки будут считать, что последнее место - не катастрофа, будем сосать и жопу всем подставлять. Это ж ****** - так сказать!

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      Рейтинг: +17254

      NewLife 12 июля 2021, 19:06

      Для вас не катастрофа, вам пофиг - ваш максимум это евро дно. Это катастрофа для российских болельщиков, которые хотят видеть сборную приличной командой и не могут ни на что повлиять.

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