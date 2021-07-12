Кузяев: «Последнее место в группе на Евро – не катастрофа. Хотели играть, но не получилось»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не считает катастрофой четвертое место национальной команды в группе на Евро-2020.

– Вся команда переживала. Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались по максимуму. Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок.

– Все пахали и выкладывались на сто процентов. Но при этом заняли последнее место в группе. Значит, это наш реальный уровень на сегодняшний день?

– Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой.

– Если посмотреть на составы той же Дании или Швейцарии – ну ведь там не играют футболисты намного выше классом, чем наши. Почему такая разница? Почему они играют, а мы терпим?

– Не могу сказать, что это дело случая. Может, мы не так ярко играли. Но в первом тайме матча с Данией мы имели два очень хороших момента. И если бы забили, может, игра сложилась бы иначе. Дании пришлось бы раскрываться, оставлять защиту более уязвимой.

Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит. Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось.

Да, заняли последнее место в группе. Но, повторюсь, не считаю это катастрофой. Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе.