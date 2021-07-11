Семин: «В 90-е приходилось вкладывать в «Локомотив» свои деньги»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что в прежние годы вкладывал в клуб свои деньги. То же самое делал Валерий Филатов, руководитель москвичей в то время.

– Валерий Филатов рассказывал про 90-е, что наступали моменты, когда вам вместе приходилось вкладывать в «Локомотив» свои деньги. Для вас это были большие суммы, было сложно?

– Было сложно. Помогало, что у меня был контракт с олимпийской сборной Новой Зеландии. Это были неплохие деньги. Приходилось на благо общего дела...

Семин без работы с прошлого года.

С «Локомотивом» он трижды выигрывал РПЛ.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Семин: «Пусть футболист будет черный, белый, ориентации разной – главное, чтобы хорошо играл»