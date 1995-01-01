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    Семин: «В 90-е приходилось вкладывать в «Локомотив» свои деньги»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что в прежние годы вкладывал в клуб свои деньги. То же самое делал Валерий Филатов, руководитель москвичей в то время.

    – Валерий Филатов рассказывал про 90-е, что наступали моменты, когда вам вместе приходилось вкладывать в «Локомотив» свои деньги. Для вас это были большие суммы, было сложно?

    – Было сложно. Помогало, что у меня был контракт с олимпийской сборной Новой Зеландии. Это были неплохие деньги. Приходилось на благо общего дела...

    • Семин без работы с прошлого года.
    • С «Локомотивом» он трижды выигрывал РПЛ.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: ютуб-канал «Sports.ru Интервью»

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