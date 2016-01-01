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    Семин: «Пусть футболист будет черный, белый, ориентации разной – главное, чтобы хорошо играл»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как бы отреагировал на накрашенные ногти у футболиста.

    – Миши Батшуайи пришел на тренировку «Челси» с маникюром. Как бы вы отреагировали на такое, если бы ваш футболист пришел на тренировку с накрашенными ногтями?

    – Я бы, наверное, свободно отреагировал, причем спокойно. Во-первых, я считаю, что футболист, не знаю как на маникюр, а на педикюр он должен ходить обязательно, потому что ноги его кормят. Он должен выбирать хорошие салоны.

    Что касается маникюра, это дело лично каждого – хочешь, сделай маникюр, хочешь, не делай. Я, например, может, посмеялся бы просто и все. Может, он супер-игрок, может, ему помогает маникюр хорошо играть…

    – Так сложилось, что футбол – очень гомофобный вид спорта. Соответственно, маникюр у мужика воспринимается не как фан, а как жест или намек на ориентацию. Это могло бы стать проблемой в вашей команде?

    – Думаю, нет. Самая главная проблема, если игрок плохой. Если хороший, пусть будет черный, белый, ориентации разной. Самое главное, чтобы он хорошо играл в футбол – это основной принцип для меня.

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    Источник: Sports.ru

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