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    Шкурин: «Мог только представить такой дебют за «Динамо» К»

    Нападающий украинского «Динамо» Илья Шкурин поделился эмоциями от дебюта в команде. В товарищеском матче против швейцарского «Серветта» белорус принес киевлянам ничью (1:1).

    – Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал шанс.

    – Немного волновался, когда выходил на поле?

    – Да не знаю, как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, подпортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.

    • «Динамо» на этой неделе арендовало Шкурина у ЦСКА.
    • Киевляне выступят в новом сезоне в группе Лиги чемпионов.
    • УПЛ стартует в 3-й декаде июля.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» К

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Атос Арамисович 58 минут назад

      Всё понятно. Теперь Шкурин будет вякать на белорусское правительство не из России, а с Украины. А как вернётся в Беларусь побежит служить в Вооружённые Силы ненавистной ему страны..

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