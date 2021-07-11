Шкурин: «Мог только представить такой дебют за «Динамо» К»

Нападающий украинского «Динамо» Илья Шкурин поделился эмоциями от дебюта в команде. В товарищеском матче против швейцарского «Серветта» белорус принес киевлянам ничью (1:1).

– Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал шанс.

– Немного волновался, когда выходил на поле?

– Да не знаю, как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, подпортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.