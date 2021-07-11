Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шкурин: «Мог только представить такой дебют за «Динамо» К»

11 июля 2021, 12:51
3

Нападающий украинского «Динамо» Илья Шкурин поделился эмоциями от дебюта в команде. В товарищеском матче против швейцарского «Серветта» белорус принес киевлянам ничью (1:1).

– Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал шанс.

– Немного волновался, когда выходил на поле?

– Да не знаю, как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, подпортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.

  • «Динамо» на этой неделе арендовало Шкурина у ЦСКА.
  • Киевляне выступят в новом сезоне в группе Лиги чемпионов.
  • УПЛ стартует в 3-й декаде июля.

Источник: официальный сайт «Динамо» К
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо К Шкурин Илья
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Атос Арамисович
1625997445
Всё понятно. Теперь Шкурин будет вякать на белорусское правительство не из России, а с Украины. А как вернётся в Беларусь побежит служить в Вооружённые Силы ненавистной ему страны..
Ответить
Sancho010365
1626002437
И так всегда, с плохим тренером Унаи Эмери не получилось, выиграл лигу Европы в этом году, с плохим тренером Манчини не получилось, сегодня станет чемпионом. Набрали непонятно каких-то нападающих в Зенит, теперь не могут их запихнуть куда-нибудь, в основном в Турцию сватают, только те же не дурни их брать.
Ответить
Dominator777
1626023907
Админ, ну будь хоть немного пограмотнее в области спорта! Ну какое к черту украинское Динамо? Правильно и понятно будет Динамо (Киев), а из какой страны команда - каждый Российский болельщик знает!
Ответить
Главные новости
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
8
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
3
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
20
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
33
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Все новости
Все новости
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
5
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+