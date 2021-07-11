⚡ Кубок Америки. Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию и впервые с 1993 года взяла трофей

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки оказалась сильнее сборной Бразилии. Единственный мяч с передачи Родриго де Пауля забил Анхель Ди Мария.

Это первый трофей для аргентинцев с 1993 года. Соответственно, шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси впервые взял титул со сборной (не считая Олимпиаду).

Аргентина продлила серию без поражений до 20 матчей.

Бразилия не смогла выиграть на родине второй Кубок Америки подряд.

Кубок Америки. Финал

Аргентина – Бразилия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Ди Мария, 22.

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццелла, 79), Отаменди, Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Л. Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон, Лоди (Эмерсон, 76), Маркиньос, Тиаго Силва, Данило, Неймар, Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Пакета (Габриэль, 76), Эвертон (Винисиус, 63), Ришарлисон.

Предупреждения: Паредес, 33; Ло Чельсо, 51; де Пауль, 68; Отаменди, 81; Монтиэль, 89 – Фред, 3; Лоди, 70; Пакета, 72; Маркиньос, 82.

Результаты Кубка Америки