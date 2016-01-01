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    ⚡ Кубок Америки. Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию и впервые с 1993 года взяла трофей

    Сборная Аргентины в финале Кубка Америки оказалась сильнее сборной Бразилии. Единственный мяч с передачи Родриго де Пауля забил Анхель Ди Мария.

    Это первый трофей для аргентинцев с 1993 года. Соответственно, шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси впервые взял титул со сборной (не считая Олимпиаду).

    Аргентина продлила серию без поражений до 20 матчей.

    Бразилия не смогла выиграть на родине второй Кубок Америки подряд.

    Кубок Америки. Финал

    Аргентина – Бразилия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Ди Мария, 22.

    Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццелла, 79), Отаменди, Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Л. Мартинес (Гонсалес, 79).

    Бразилия: Эдерсон, Лоди (Эмерсон, 76), Маркиньос, Тиаго Силва, Данило, Неймар, Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Пакета (Габриэль, 76), Эвертон (Винисиус, 63), Ришарлисон.

    Предупреждения: Паредес, 33; Ло Чельсо, 51; де Пауль, 68; Отаменди, 81; Монтиэль, 89 – Фред, 3; Лоди, 70; Пакета, 72; Маркиньос, 82.

    Результаты Кубка Америки

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +84

      Nikoo 1 час назад

      Наконец-то, Очень рад за Месси

      0
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      Рейтинг: -772

      СуперПАВ9 1 час назад

      Обсолютно не какой месси и не какая сборная аргентины тупо повезло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3030

      Алехсбургер. 1 час назад

      Криштиану нервно ухмыльнулся..

      0
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      Рейтинг: +3322

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Воу, воу я очень рад)))), прежде всего за Месси, ибо было бы не комильфо закончить карьеру без трофея со сборной...

      2
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      Рейтинг: +916

      tarasofka 2 часа назад

      повёлся на вывеску, по факту обычный скучный финал. игра началась после 80й минуты, когда бразильцы конкретно начали давить. на 88й месси сотворил шедевр: мог забить второй - вместо этого запутался в собственных ногах при выходе 1 на 1 и тупо упал))

      2
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      Рейтинг: +8522

      KOLBIS 2 часа назад

      Проклятие снято Лионель...Впереди Катар)))...

      2
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      Рейтинг: +40

      Sergicious > KOLBIS 2 часа назад

      Какой Катар? В след году европейцы сожрут американцев. Уровень дико отличается.

      3
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