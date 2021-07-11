Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Кубок Америки. Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию и впервые с 1993 года взяла трофей

⚡ Кубок Америки. Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию и впервые с 1993 года взяла трофей

11 июля 2021, 04:55
25

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки оказалась сильнее сборной Бразилии. Единственный мяч с передачи Родриго де Пауля забил Анхель Ди Мария.

Это первый трофей для аргентинцев с 1993 года. Соответственно, шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси впервые взял титул со сборной (не считая Олимпиаду).

Аргентина продлила серию без поражений до 20 матчей.

Бразилия не смогла выиграть на родине второй Кубок Америки подряд.

Кубок Америки. Финал

Аргентина – Бразилия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Ди Мария, 22.

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццелла, 79), Отаменди, Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Л. Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон, Лоди (Эмерсон, 76), Маркиньос, Тиаго Силва, Данило, Неймар, Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Пакета (Габриэль, 76), Эвертон (Винисиус, 63), Ришарлисон.

Предупреждения: Паредес, 33; Ло Чельсо, 51; де Пауль, 68; Отаменди, 81; Монтиэль, 89 – Фред, 3; Лоди, 70; Пакета, 72; Маркиньос, 82.

Результаты Кубка Америки

Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Бразилия. Серия А Аргентина Бразилия
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1625968819
Проклятие снято Лионель...Впереди Катар)))...
Ответить
АртурZaСМ
1625969720
Воу, воу я очень рад)))), прежде всего за Месси, ибо было бы не комильфо закончить карьеру без трофея со сборной...
Ответить
Nikoo
1625972481
Наконец-то, Очень рад за Месси
Ответить
insider_retro
1625982076
Знаковая победа уходящего поколения аргентинцев... Солидно и достойно...
Ответить
Plyash
1625983815
Лео,с титулом тебя в составе сборной.Это отрада для души,но ты и без него всё равно лучший в мире.Удачи.
Ответить
Marley Bob
1625988651
Если долго мучиться что-нибудь получится.такая долгожданная победа Аргентины и,конечно,самого Месси.невозможно было представить,что он так и не добьётся ничего со сборной.
Ответить
Vladarg
1625989161
На протяжении всего турнира Бразилии расточали щедрые комплименты и уже почти вручили сам Кубок.смотрел,правда,только финал,но так и не понял на чем основано восхищение Бразилии.по сравнению с предыдущими турнирами картина в лучшую сторону не меняется у них.
Ответить
Cules2013
1625990741
Аргентина играла лучше и победила заслуженно. Бразилия вообще как-то посредственно сыграла. Жаль, что Месси ничего толком не показал в этой игре, но по турниру он лучший и очень сильно помог команде в этот финал выйти + тренер сказал, что Месси играл с травмой. Игра Аргентины мне понравилась - видна чёткая рука тренера. Такого не было с ЧМ-2014.
Ответить
JTherry
1625997694
поздравляю с победой Аргентину и Месси, в частности! завоеван Кубок Америки спустя много лет, молодцы! но сама игра удовольствия не доставила... "скучно, девочки"...)
Ответить
zigbert
1626008874
Молодцы аргентинцы. Сделали для страны праздник. Ну а Месси доволен наверное вдвойне.
Ответить
Главные новости
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
7
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
3
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
20
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
33
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Все новости
Все новости
Финалиссиму между Испанией и Аргентиной могут отложить на год: известна причина
2024.09.10 15:11
1
Галлас высказался о расистской кричалке аргентинцев
2024.07.26 20:23
Тренер «Челси» высказался о расистской кричалке Энцо Фернандеса
2024.07.24 13:42
Сестра президента Аргентины извинилась за высказывание вице-президента о кричалке игроков сборной
2024.07.19 14:37
4
Мак Аллистер высказался о ситуации с расистской кричалкой сборной Аргентины
2024.07.19 10:57
5
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Президент Аргентины уволил замминстра спорта, призвавшего Месси извиниться
2024.07.18 09:18
14
Девять игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса в соцсетях
2024.07.17 22:29
8
Министр спорта Франции назвала жалким поведение игроков сборной Аргентины
2024.07.17 22:18
5
ФИФА проведет проверку из-за исполнения расистской кричалки игроками сборной Аргентины
2024.07.17 13:13
Сборная Мексики сменит тренера после неудачи на Кубке Америки
2024.07.17 12:40
Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции
2024.07.17 09:49
4
Символическая сборная Кубка Америки по версии WhoScored
2024.07.16 16:16
1
Франция обратится в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины
2024.07.16 14:52
4
Месси прокомментировал победу в Кубке Америки
2024.07.16 12:24
Игроки Аргентины высмеяли сборную Франции на расовой почве
2024.07.15 21:34
11
ВидеоБезбилетные колумбийские фанаты пытались пробраться на стадион через вентиляцию
2024.07.15 10:46
2
Определен лучший бомбардир Кубка Америки
2024.07.15 10:13
1
Реакция «Краснодара» на поражение Кордобы и Кастаньо в финале Кубка Америки
2024.07.15 10:00
Назван лучший игрок Кубка Америки
2024.07.15 09:10
1
ФотоРаспухшая нога Месси после травмы в финале Кубка Америки и слезы Лео
2024.07.15 09:03
3
Ди Мария признан лучшим в последнем матче за Аргентину
2024.07.15 08:51
Кубок Америки. Аргентина в дополнительное время победила Колумбию и выиграла турнир, Месси получил травму
2024.07.15 07:15
Месси установил рекорд XXI века в финалах Кубка Америки
2024.07.15 05:19
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия стартовал с 80-минутной задержкой из-за беспорядков
2024.07.15 04:51
В результате беспорядков перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и арестованные
2024.07.15 03:37
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия отложен из-за беспорядков
2024.07.15 03:09
Месси сказал, чего ждет от Ди Марии в финале Кубка Америки
2024.07.14 21:44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+