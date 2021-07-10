TheAFCBell: Мэддисон – приоритетная цель «Арсенала»

«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Он – приоритетная цель лондонцев.
В ближайшие несколько недель представители Мэддисона ждут официального предложения. Планируется, что он получит четырехлетний контракт с повышением зарплаты в два раза по сравнению с нынешней.
- Атакующий полузащитник стоит 55 миллионов евро.
- 24-летний Мэддисон играет в Лестере с 2018 года.
- Сезон АПЛ стартует 13 августа.
Источник: твиттер TheAFCBell
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