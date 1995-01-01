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    TheAFCBell: Мэддисон – приоритетная цель «Арсенала»

    «Арсенал» планирует подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Он – приоритетная цель лондонцев.

    В ближайшие несколько недель представители Мэддисона ждут официального предложения. Планируется, что он получит четырехлетний контракт с повышением зарплаты в два раза по сравнению с нынешней.

    • Атакующий полузащитник стоит 55 миллионов евро.
    • 24-летний Мэддисон играет в Лестере с 2018 года.
    • Сезон АПЛ стартует 13 августа.

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    Источник: твиттер TheAFCBell

    Палестинский ресурс с новостями об «Арсенале». Аудитория - более 151 тысячи подписчиков.

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