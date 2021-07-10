TheAFCBell: Мэддисон – приоритетная цель «Арсенала»

«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Он – приоритетная цель лондонцев.

В ближайшие несколько недель представители Мэддисона ждут официального предложения. Планируется, что он получит четырехлетний контракт с повышением зарплаты в два раза по сравнению с нынешней.