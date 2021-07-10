Яровинский – о переговорах по Хвиче: «Шум в прессе опережает реальность на три месяца»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Переговоры по футболисту идут с мая месяца. Шум в прессе опережает действительность на три месяца. В таких больших трансферах всегда есть много нюансов, которые могут повлиять на итоговое решение», – сказал Яровинский.

В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

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