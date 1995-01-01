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    Яровинский – о переговорах по Хвиче: «Шум в прессе опережает реальность на три месяца»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Переговоры по футболисту идут с мая месяца. Шум в прессе опережает действительность на три месяца. В таких больших трансферах всегда есть много нюансов, которые могут повлиять на итоговое решение», – сказал Яровинский.

    • В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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