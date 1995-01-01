Слуцкий: «Хвича будет готовиться к сезону как игрок «Рубина»

Папаша - агент никак новый клуб выбрать не может, гранды предложениями засыпали, глаза вразбег.
- как же еще одну зимушку- зиму пережить, в ненавистной России, или евро везде одним цветом?
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок «Рубина», – сказал Слуцкий.
- В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.