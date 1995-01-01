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    Слуцкий: «Хвича будет готовиться к сезону как игрок «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок «Рубина», – сказал Слуцкий.

    • В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23795

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Папаша - агент никак новый клуб выбрать не может, гранды предложениями засыпали, глаза вразбег.
      - как же еще одну зимушку- зиму пережить, в ненавистной России, или евро везде одним цветом?

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      Рейтинг: +3007

      Алехсбургер. 38 минут назад

      ...и вот когда вся стая полетела на сборы. на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: "Лично я полечу прямо на солнце". И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива!

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