Слуцкий: «Хвича будет готовиться к сезону как игрок «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок «Рубина», – сказал Слуцкий.