«Зенит» поздравил Барриоса с бронзой Кубка Америки

«Зенит» отреагировал на победу сборной Колумбии в матче за третье место на Кубке Америки-2021.

В игре принимал участие полузащитник петербургской команды Вильмар Барриос, который провел на поле все 90 минут и был заменен уже в добавленное время.

«Поздравляем и гордимся, Кучо!» – написала пресс-служба «Зенита».

Сборная Колумбии в пятый раз стала бронзовым призером Кубка Америки.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.