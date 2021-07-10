«Зенит» поздравил Барриоса с бронзой Кубка Америки

«Зенит» отреагировал на победу сборной Колумбии в матче за третье место на Кубке Америки-2021.
В игре принимал участие полузащитник петербургской команды Вильмар Барриос, который провел на поле все 90 минут и был заменен уже в добавленное время.
«Поздравляем и гордимся, Кучо!» – написала пресс-служба «Зенита».
- Сборная Колумбии в пятый раз стала бронзовым призером Кубка Америки.
- Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
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Источник: Инстаграм «Зенита»