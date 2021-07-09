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  • Песков – об иностранном тренере в сборной России: «Главное, чтобы команда играла»

Песков – об иностранном тренере в сборной России: «Главное, чтобы команда играла»

9 июля 2021, 19:00
6

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что национальную сборную может возглавить иностранец.

«Главное, чтобы сборная у нас играла. В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти.

Все остальное – это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе», – сказал Песков.

  • С августа 2016 года сборную возглавлял Станислав Черчесов.
  • РФС объявил о его отставке в четверг. Имя его преемника пока неизвестно.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Plyash
1625847123
В своём Отечестве пророка нет... Святая истина,уж сколько лет работает.
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vladimir-7
1625851310
С увольнением Черчесова, сборная России по футболу заиграет во всю мощь. С новым тренером, хоть понимать будут, что от них требуют.
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владимир миронов
1625853474
Еще один эксперт,***....
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Hektor 84
1625854951
Секретарша царя тоже решила высказаться?
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BRO_football
1625859069
Ну да, ну да. Все говорят, что "этим должны заниматься люди, которые профессионально разбираются в футболе", но тем не менее без решения Путина даже в РФС ничего не делается. Путин на конференции сказал "Нужны изменения!" и Черчесова уволили спустя несколько дней. Ну как это называется? Путина можно назвать человеком, который профессионально в футболе разбирается?
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JTherry
1625859352
значит назначат Семака, "лучшего" российского тренера...)
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