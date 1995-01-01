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    Песков – об иностранном тренере в сборной России: «Главное, чтобы команда играла»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что национальную сборную может возглавить иностранец.

    «Главное, чтобы сборная у нас играла. В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти.

    Все остальное – это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе», – сказал Песков.

    • С августа 2016 года сборную возглавлял Станислав Черчесов.
    • РФС объявил о его отставке в четверг. Имя его преемника пока неизвестно.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6426

      playsh 29 минут назад

      В своём Отечестве пророка нет...
      Святая истина,уж сколько лет работает.

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