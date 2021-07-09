Песков – об иностранном тренере в сборной России: «Главное, чтобы команда играла»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что национальную сборную может возглавить иностранец.
«Главное, чтобы сборная у нас играла. В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти.
Все остальное – это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе», – сказал Песков.
- С августа 2016 года сборную возглавлял Станислав Черчесов.
- РФС объявил о его отставке в четверг. Имя его преемника пока неизвестно.
Источник: ТАСС