Песков – об иностранном тренере в сборной России: «Главное, чтобы команда играла»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что национальную сборную может возглавить иностранец.

«Главное, чтобы сборная у нас играла. В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти.

Все остальное – это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе», – сказал Песков.