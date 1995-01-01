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    Черчесов мог получить 5 миллионов неустойки от РФС

    Стала известна сумма компенсации, которая полагалась Станиславу Черчесову за отставку с поста главного тренера сборной России.

    По информации «Чемпионата», в контракте была прописана неустойка в размере 5 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что 57-летний специалист отказался от денег.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +467

      Hoahin 19 минут назад

      Физрук и так уже достаточно заработал. Если бы деньги взял - то обрушилась бы лавина критики, а так типо благородно поступил...

      0
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      Рейтинг: +334

      Октавиус 19 минут назад

      Если усач реально отказался, то красавчик, а кто тот даун, который прописал ТАКИЕ условия для посредственного тренера?

      0
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      Рейтинг: +30

      АлексМак 20 минут назад

      Совсем охренели там от безнаказанности. В детские дома отдайте.

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