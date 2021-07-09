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Черчесов мог получить 5 миллионов неустойки от РФС

9 июля 2021, 17:23
18

Стала известна сумма компенсации, которая полагалась Станиславу Черчесову за отставку с поста главного тренера сборной России.

По информации «Чемпионата», в контракте была прописана неустойка в размере 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист отказался от денег.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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АлексМак
1625841173
Совсем охренели там от безнаказанности. В детские дома отдайте.
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Armani nn
1625842538
Значит расползутся по другим карманам,делов то
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Юрий Крутько
1625842991
Поступок благородный,поступок настоящего мужчины и патриота России!Огромное спасибо Станиславу Черчесову за те сумашедшие радостные эмоции,которые он вместе с командой доставил на чемпионате мира в России!!!
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Plyash
1625844408
Чабан за 5 лет столько настрогал,что ему 5мл.евро,что мёртвому припарка.Зато поступок красивый,типа... Красиво и честно было уйти в отставку,но это если ты мужчина,а тут же чмо горное.
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general.lizyukov
1625844873
Провалить чемпионат Европы и Лигу наций - ещё и неустойку?
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vladimir-7
1625845803
Да, откажется Черчесов от денег, ЖДИТЕ.
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Garrincha58
1625848190
просто чтобы не будоражить общественность пустили слух что он отказался вы бы просто так отказались от 5 лямов евро покажите мне такого филантропа просто нет таких
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порт
1625850563
А что было на самом деле, нам вряд ли скажут.
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yorgenbarenz
1625853515
Не верится,что не отстегнули на "посошок".Там же хороший шанс отгрызть понемногу тем,кто у корыта трётся.
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владимир миронов
1625853815
Нормальный человек отстегнул бы половину на лечение детей, а эта ненасытная схавает все и не подавится.
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