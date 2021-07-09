Черчесов мог получить 5 миллионов неустойки от РФС

Стала известна сумма компенсации, которая полагалась Станиславу Черчесову за отставку с поста главного тренера сборной России.
По информации «Чемпионата», в контракте была прописана неустойка в размере 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 57-летний специалист отказался от денег.
- Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
- Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
Источник: «Чемпионат»