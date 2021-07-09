Черчесов мог получить 5 миллионов неустойки от РФС

Стала известна сумма компенсации, которая полагалась Станиславу Черчесову за отставку с поста главного тренера сборной России.

По информации «Чемпионата», в контракте была прописана неустойка в размере 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист отказался от денег.