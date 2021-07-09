«Милан» и «Аталанта» заинтересованы в аренде Влашича, ЦСКА настаивает на продаже

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич привлек внимание двух итальянских клубов.
По информации Eurostavka, «Милан» и «Аталанта» хотят взять в аренду 23-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.
Москвичей такие условия не устраивают – они готовы только продать хорватского хавбека за достойную сумму.
Ранее сообщалось об интересе «Бетиса» к Влашичу, но его агент опроверг эти слухи.
- В минувшем сезоне игрок провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
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