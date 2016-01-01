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    «Милан» и «Аталанта» заинтересованы в аренде Влашича, ЦСКА настаивает на продаже

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич привлек внимание двух итальянских клубов.

    По информации Eurostavka, «Милан» и «Аталанта» хотят взять в аренду 23-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.

    Москвичей такие условия не устраивают – они готовы только продать хорватского хавбека за достойную сумму.

    Ранее сообщалось об интересе «Бетиса» к Влашичу, но его агент опроверг эти слухи.

    • В минувшем сезоне игрок провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15221

      JTherry 1 час назад

      к 2024 году стоимость Влашича упадет до минимума...

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