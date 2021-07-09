«Милан» и «Аталанта» заинтересованы в аренде Влашича, ЦСКА настаивает на продаже

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич привлек внимание двух итальянских клубов.

По информации Eurostavka, «Милан» и «Аталанта» хотят взять в аренду 23-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.

Москвичей такие условия не устраивают – они готовы только продать хорватского хавбека за достойную сумму.

Ранее сообщалось об интересе «Бетиса» к Влашичу, но его агент опроверг эти слухи.