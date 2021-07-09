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    Агент Влашича: «У «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Николу»

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал новость о возможном переходе своего клиента в «Бетис».

    «В действительности у «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Николу», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3210

      Snek 45 минут назад

      Смысл Влашичу уходить? Он как Промес, только хорватский. Его потолок - это РПЛ, здесь он герой и звезда, а там он даже в Бетисе будет скамейку полировать.

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