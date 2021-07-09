Агент Влашича: «У «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Николу»

Смысл Влашичу уходить? Он как Промес, только хорватский. Его потолок - это РПЛ, здесь он герой и звезда, а там он даже в Бетисе будет скамейку полировать.
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал новость о возможном переходе своего клиента в «Бетис».
«В действительности у «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Николу», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.