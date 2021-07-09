Ван Гаал: «Франция и Португалия – не команды, а набор индивидуальностей»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Нидерландов Луи ван Гаал назвал причину неудачного выступления ряда сборных на Евро-2020.

«Сантуш, Дешам и Лев слишком долго проработали в своих сборных. Они не хотят ничего менять и доверяют игрокам. Почему же им не удалось добиться результата? Потому, что между игроками и тренером нарушен баланс.

У сборной Нидерландов полно фантастических игроков, но в матче с Чехией мы их не увидели. То же касается Франции и Португалии. Для меня это не команды, а наборы индивидуальностей», – сказал ван Гаал.