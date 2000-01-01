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    Ван Гаал: «Франция и Португалия – не команды, а набор индивидуальностей»

    Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Нидерландов Луи ван Гаал назвал причину неудачного выступления ряда сборных на Евро-2020.

    «Сантуш, Дешам и Лев слишком долго проработали в своих сборных. Они не хотят ничего менять и доверяют игрокам. Почему же им не удалось добиться результата? Потому, что между игроками и тренером нарушен баланс.

    У сборной Нидерландов полно фантастических игроков, но в матче с Чехией мы их не увидели. То же касается Франции и Португалии. Для меня это не команды, а наборы индивидуальностей», – сказал ван Гаал.

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    Источник: beIN Sports

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13462

      Garrincha58 21 минуту назад

      истину говорит Гаал я только что тоже самое написал в инстаграмме потому что господин Орлов хочет видеть в нашей сборной тренером Бердыева Эпоха аксакалов минула в лета должны работать молодые амбициозные тренеры как у них так и у нас

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