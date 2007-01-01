Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Агент Виллаш-Боаша – о переговорах с РФС: «У нас не было и нет никаких контактов с Россией»

    Карлос Гонсалвеш, агент бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал информацию о возможном назначении его клиента на пост главного тренера сборной России.

    «У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят, как рекордсмена», – сказал Гонсалвеш.

    «РБ-Спорт»: РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1788

      kvm 24 минуты назад

      "Один из топ-менеджеров РФС уже провел переговоры с 43-летним португальцем."
      Ну и кто тут п и з дит?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87164
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru