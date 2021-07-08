Агент Виллаш-Боаша – о переговорах с РФС: «У нас не было и нет никаких контактов с Россией»

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал информацию о возможном назначении его клиента на пост главного тренера сборной России.

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят, как рекордсмена», – сказал Гонсалвеш.

Боаш работал в «Зените» с 2014 по 2016-й год.

Его последним клубом был «Марсель».

Португалец также тренировал «Тоттенхэм» и «Порту».

«РБ-Спорт»: РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем