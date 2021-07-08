Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Виллаш-Боаша – о переговорах с РФС: «У нас не было и нет никаких контактов с Россией»

Агент Виллаш-Боаша – о переговорах с РФС: «У нас не было и нет никаких контактов с Россией»

8 июля 2021, 17:55
3

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал информацию о возможном назначении его клиента на пост главного тренера сборной России.

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят, как рекордсмена», – сказал Гонсалвеш.

«РБ-Спорт»: РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1625762921
"Один из топ-менеджеров РФС уже провел переговоры с 43-летним португальцем." Ну и кто тут п и з дит?
Ответить
Garrincha58
1625764529
смысла не вижу в приглашении иностранца должен быть наш молодой амбициозный тренер пусть дров наломает но без этого ничего не бывает сначала дрова потом из дров разгорится пламя много тренеров молодых Черевченко Евсеев Юран кстати он тогда в Химках хорошую игру выстроил но опять же кто то ему не дал поработать, а зря как всегда смотрим на за рубеж своего не видим точно так же как с легионерами лучше там купить в три дорога, а своих на периферию
Ответить
zigbert
1625810713
Противоречивая информация. Понятно что РФС сейчас находится в цейтноте. Можно ждать самого неожиданного решения по тренеру.
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
14
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
09:27
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+