«РБ-Спорт»: РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем

Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.

По информации «РБ-Спорт», сменить Черчесова в национальной команде может бывший тренер «Зенита» и «Челси» Андре Виллаш-Боаш. Один из топ-менеджеров РФС уже провел переговоры с 43-летним португальцем.

Боаш работал в «Зените» с 2014 по 2016-й год.

Его последним клубом был «Марсель».

Португалец также тренировал «Тоттенхэм» и «Порту».

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