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«РБ-Спорт»: РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем

8 июля 2021, 17:34
5

Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.

По информации «РБ-Спорт», сменить Черчесова в национальной команде может бывший тренер «Зенита» и «Челси» Андре Виллаш-Боаш. Один из топ-менеджеров РФС уже провел переговоры с 43-летним португальцем.

Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

Источник: «РБ-Спорт»
Россия Россия Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (5)
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kosmonaft
1625755108
да хоть с чёртом лысым пока игроки в клубах играть не начнут в сборной ни чего не измениться
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Алехсбургер.
1625755939
Тогда Дзюба ещё попылит.
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vladimir-7
1625759395
И каков результат переговоров ТОП-МЕНЕДЖЕРА?
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Lilipyt
1625762928
Бош в контракте будет повышать ценник за его разрыв. А так по сути он дно. Ему нужны определеные люди для успеха, которых в сборной не будет
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АртурZaСМ
1625765008
Ну какой Виллаш Боаш, АЛЛЁ??? Вы хотите, чтобы люди при словосочетании "Сборная России по футболу" отвернувшись блевать начинали? ну тогда дерзайте ещё рассмотрите Юрана, Канчельскиса, Аленичева, Кононова кто там еще из "блистательных" вариантов?...
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