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    «РБ-Спорт»: РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем

    Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.

    По информации «РБ-Спорт», сменить Черчесова в национальной команде может бывший тренер «Зенита» и «Челси» Андре Виллаш-Боаш. Один из топ-менеджеров РФС уже провел переговоры с 43-летним португальцем.

    Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2984

      Алехсбургер. 2 минуты назад

      Тогда Дзюба ещё попылит.

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      Рейтинг: +690

      kosmonaft 16 минут назад

      да хоть с чёртом лысым пока игроки в клубах играть не начнут в сборной ни чего не измениться

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