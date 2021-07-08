Евро-2020. Англия в дополнительное время победила Данию и впервые вышла в финал

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро. В полуфинале на «Уэмбли» обыграна сборная Дании, ведшая в счете по ходу встречи. В финале англичане встретятся с Италией (11 июля).

Вратарь Дании Каспер Шмейхель сделал в матче восемь сейвов. Это рекорд для датских голкиперов на Евро.

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Англии на Евро/ЧМ (десять голов). Столько же у Гари Линекера.

Кейн забил на всех стадиях Евро/ЧМ, в которых участвовал (группа, 1/8, 1/4, 1/2).

Евро-2020. 1/2 финала

Англия – Дания – 2:1 (1:1; 0:0; 1:0)

Голы: 0:1 – Дамсгор, 30; 1:1 – Кьер, 39 (в свои ворота); 2:1 – Кейн, 104.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс (Хендерсон, 95), Стоунз, Магуайр, Сака (Грилиш, 69 (Триппьер, 106)), Стерлинг, Филлипс, Маунт (Фоден, 95), Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор (Винд, 105), Кьер, Меле, Кристенсен (Андерсен, 79), Делэни (Йенсен, 88), Брайтвайт, Дамсгор (Поульсен, 67), Стрюгер Ларсен (Васс, 67), Хeйбьерг, Дольберг (Нергор, 67).

Предупреждения: Магуайр, 49 – Васс, 72.

Результаты Евро-2020