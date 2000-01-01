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    Евро-2020. Англия в дополнительное время победила Данию и впервые вышла в финал

    Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро. В полуфинале на «Уэмбли» обыграна сборная Дании, ведшая в счете по ходу встречи. В финале англичане встретятся с Италией (11 июля).

    Вратарь Дании Каспер Шмейхель сделал в матче восемь сейвов. Это рекорд для датских голкиперов на Евро.

    Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Англии на Евро/ЧМ (десять голов). Столько же у Гари Линекера.

    Кейн забил на всех стадиях Евро/ЧМ, в которых участвовал (группа, 1/8, 1/4, 1/2).

    Евро-2020. 1/2 финала

    Англия – Дания – 2:1 (1:1; 0:0; 1:0)

    Голы: 0:1 – Дамсгор, 30; 1:1 – Кьер, 39 (в свои ворота); 2:1 – Кейн, 104.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс (Хендерсон, 95), Стоунз, Магуайр, Сака (Грилиш, 69 (Триппьер, 106)), Стерлинг, Филлипс, Маунт (Фоден, 95), Кейн.

    Дания: Шмейхель, Вестергор (Винд, 105), Кьер, Меле, Кристенсен (Андерсен, 79), Делэни (Йенсен, 88), Брайтвайт, Дамсгор (Поульсен, 67), Стрюгер Ларсен (Васс, 67), Хeйбьерг, Дольберг (Нергор, 67).

    Предупреждения: Магуайр, 49 – Васс, 72.

    Результаты Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:36
    Комментарии27
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      Рейтинг: +7403

      GoLenaStop 38 минут назад

      Пеналь 100% - левый, но это - Show Must Go ON!
      Всё было предсказуемо, - Англия.
      То же самое будет в финале.
      Благодарю команды за игру, вратари - лучшие!
      А, всем настроения и берегите друг друга.
      С ув.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15713

      derrik2000 55 минут назад

      Этим "левым" пенальти судья для меня лично свёл на нет всё положительное, что было в матче.
      Поэтому англичан с победой и выходом в финал ПОЗДРАВЛЯТЬ НЕ БУДУ!

      4
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      Рейтинг: -1550

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 46 минут назад

      Дерик брателло...Да скока ж было четвертьфиналов, полуфиналов и финалов ЧЕ и ЧМ , где ВСЁ решали спорные пенальти. Чо уж об этом говорить то....
      Ты погоди Дерик...Нас ждет финал ЧЕ....И там могёт быть такой же случАй. Усё впереди.
      Вот оно чо, Дерик, вот оно чо.

      0
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      Рейтинг: +12222

      Persona_non_Grata > Вот оно чё Михалыч 43 минуты назад

      Ну всё , англичанам праздник не в радость - САМ ДУРИК их не поздравил )))

      0
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      Рейтинг: -1550

      Вот оно чё Михалыч > Persona_non_Grata 37 минут назад

      САМ ДУРИК их не поздравил )))========Слышь Персоныч, это вопрос или утверждение ?
      Такие дела Персоныч, я где надо знак вопроса ставлю....А ты нет.
      Тебе минусочек.

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      Рейтинг: +4285

      Из Твери Леха > derrik2000 33 минуты назад

      А какие претензии к нему? Он в динамике видел эпизод и для себя согласился с пеналем, такое же решение принял var. Если есть оба согласия, то эпизод не смотрится на мониторе. Тут вопрос к тем, кто был на var.

      0
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      Рейтинг: +15713

      derrik2000 > Из Твери Леха 18 минут назад

      Вопрос и к арбитру в поле, и к тому, кто был на VAR.
      Эпизод АРХИСПОРНЕЙШИЙ!
      ПА-ЧИ-МУ, как рекомендовано, арбитр в поле не пошёл САМ смотреть эпизод?
      Что, аФтАритет сборной Англии да ещё и в Лондоне при поддержке их первобытных фанатов сказался?
      Думаю, что ЭТО - главная причина того, чтто арбитр в поле не пошёл САМ смотреть этот эпизод.
      Если бы подобное было в штрафной площади англичан, уверяю тебя, что он бы ЛЕТЕЛ к камере VAR и там минут 5-7 точно бы, ВПЕРИВШИСЬ в экран монитора, смотрел в 10 глаз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15713

      derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 15 минут назад

      Не объясняй БЫДЛУ, которое здесь себя выдаёт за очень начитанного, деликатного и умного человека, что оно есть на самом деле.
      Быдло, оно и есть - БЫДЛО.
      Как онО не маскируется.

      0
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      Рейтинг: +331

      Октавиус 1 час назад

      Сборная России конечно дно, но по факту большинство участников Евро были бы разгромлены и Бельгией, и Данией, что доказали матчи турнира

      1
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      Рейтинг: +479

      стоп кран > Октавиус 58 минут назад

      были бы разгромлены и Бельгией, и Данией,========Тут ты прав..У Черчесова есть железобетонная отмазка------Мы проиграли полуфиналисту ЧЕ

      2
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      Рейтинг: -790

      СуперПАВ9 > Октавиус 37 минут назад

      Дно ты сам

      0
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      Рейтинг: +145

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      Стерлинг весь сезон отдыхал, Саутгейт выпустил побегать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7735

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не было пенальти - это нырок ! Судейство купленное ! Одна ошибка
      и такая судьбоносная ! Но , Англия сильнее !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4285

      Из Твери Леха 1 час назад

      Отличный футбол, боевой, скоростной. Не хватило Дании на 120 минут, даже наверное на 65-70 ее хватило. Шмейхель - монстр, тащил все возможное и невозможное. Хочу услышать обоснование Var по пенальти. Но все же...Англия настолько мощнее индивидуально, что она просто обязана украсить финал. Дания и так высоко забрались. С бронзой их. А Стерлинга бы на допинг проверить, бегает на 120-ой минуте, как ужаленный)

      4
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      ...
      Рейтинг: +479

      стоп кран > Из Твери Леха 1 час назад

      Отличный футбол, боевой, скоростной====Это чемпионат Европы детка...Тут в песочнице не играют...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8847

      NewLife 1 час назад

      Упорная, энергозатратная игра и заслуженная победа англичан. Юркий Стерлинг просто затерроризировал викингов, которые старались, но выглядели жертвами мощной игры противника.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5189

      Fusballer > NewLife 1 час назад

      Если бы Стерлинг в концовках своих забегов делился с партнёрами, победа англичан могла бы выглядеть более уверенно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27225

      VVM1964 1 час назад

      Англичане ожидаемо были сильнее , но надо отдать должное датчанам , они проиграли только благодаря ОЧЕНЬ сомнительному пенальти .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +513

      kliker 1 час назад

      Отличный матч, особенно первый тайм. Очень понравилась игра. Imho, замена сразу трёх игроков во втором тайме сломала игру датчан, тренер перемудрил.

      0
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      Рейтинг: +5189

      Fusballer 1 час назад

      Жаль датчан, пытались, боролись, но класса не хватило.

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      Рейтинг: +479

      стоп кран > Fusballer 1 час назад

      но класса не хватило.====Класс одинаков был.Но как всегда, когда встречаются равные соперники--решает случай...В данном случае пенальти..Многие считают --спорный.

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