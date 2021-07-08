Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евро-2020. Англия в дополнительное время победила Данию и впервые вышла в финал

Евро-2020. Англия в дополнительное время победила Данию и впервые вышла в финал

8 июля 2021, 00:36
54

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро. В полуфинале на «Уэмбли» обыграна сборная Дании, ведшая в счете по ходу встречи. В финале англичане встретятся с Италией (11 июля).

Вратарь Дании Каспер Шмейхель сделал в матче восемь сейвов. Это рекорд для датских голкиперов на Евро.

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Англии на Евро/ЧМ (десять голов). Столько же у Гари Линекера.

Кейн забил на всех стадиях Евро/ЧМ, в которых участвовал (группа, 1/8, 1/4, 1/2).

Евро-2020. 1/2 финала

Англия – Дания – 2:1 (1:1; 0:0; 1:0)

Голы: 0:1 – Дамсгор, 30; 1:1 – Кьер, 39 (в свои ворота); 2:1 – Кейн, 104.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс (Хендерсон, 95), Стоунз, Магуайр, Сака (Грилиш, 69 (Триппьер, 106)), Стерлинг, Филлипс, Маунт (Фоден, 95), Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор (Винд, 105), Кьер, Меле, Кристенсен (Андерсен, 79), Делэни (Йенсен, 88), Брайтвайт, Дамсгор (Поульсен, 67), Стрюгер Ларсен (Васс, 67), Хeйбьерг, Дольберг (Нергор, 67).

Предупреждения: Магуайр, 49 – Васс, 72.

Результаты Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Англия Дания
Комментарии (54)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1625693843
Эх! Англичанам поздравления, но момент с пеналем спорный.
Ответить
VVM1964
1625694054
Англичане ожидаемо были сильнее , но надо отдать должное датчанам , они проиграли только благодаря ОЧЕНЬ сомнительному пенальти .
Ответить
Из Твери Леха
1625694191
Отличный футбол, боевой, скоростной. Не хватило Дании на 120 минут, даже наверное на 65-70 ее хватило. Шмейхель - монстр, тащил все возможное и невозможное. Хочу услышать обоснование Var по пенальти. Но все же...Англия настолько мощнее индивидуально, что она просто обязана украсить финал. Дания и так высоко забрались. С бронзой их. А Стерлинга бы на допинг проверить, бегает на 120-ой минуте, как ужаленный)
Ответить
САДЫЧОК
1625694509
Не было пенальти - это нырок ! Судейство купленное ! Одна ошибка и такая судьбоносная ! Но , Англия сильнее !
Ответить
derrik2000
1625695855
Этим "левым" пенальти судья для меня лично свёл на нет всё положительное, что было в матче. Поэтому англичан с победой и выходом в финал ПОЗДРАВЛЯТЬ НЕ БУДУ!
Ответить
GoLenaStop
1625696922
Пеналь 100% - левый, но это - Show Must Go ON! Всё было предсказуемо, - Англия. То же самое будет в финале. Благодарю команды за игру, вратари - лучшие! А, всем настроения и берегите друг друга. С ув.
Ответить
docndoc
1625710456
Всегда болел за англичан, но не на этом турнире. Сейчас своей игрой они напоминают, что в своё время футбол и регби вышли из одной колыбели. Голимый атлетизм, бей-беги, навес-замыкай головой... Физика запредельная, футбольной мысли минимум. Достаточно редкие атаки датчан, даже без удачного завершения, подкупают изящной геометрией передач, они по-настоящему красивы. Но не хватило физики, парни реально выдохлись. Пенальти реально сомнительный, но обвинять судью в продажности я бы не стал. Если запираешься в своей штрафной и отбиваешься из последних сил, то рано или поздно где-то порвётся. Не дал бы судья этот пендель, заработали бы другой, стопроцентный, или ещё на усталости автогол привезли чисто по теории вероятности. А испокон веков на таких турнирах судьи хоть немного, да благоволят хозяевам, тем более при таком давлении трибун. Думаю, и Карасёв поддался бы невольно. Финал Италия - Дания был бы шикарным завершением ЧЕ без явных фаворитов. Боюсь, итальянцам придётся встретится с форсированным асфальтоукладочным катком)))
Ответить
житель СПб
1625717087
Тут высказывают сомнения по поводу победы англичан... Датчане играли настолько нагло и грубо - непонятно почему пользуясь попустительством судьи. Реально - получили бы штук 6 желтых, а кое-то - и по две успел бы получить. Так что если бы игра шла по правилам, им бы не удалось столько раз сорвать атаки англичан. Играли они много хуже англичан. Так что поздравляю Англию со справедливым выходом в финал!
Ответить
zigbert
1625725490
Повезло англичанам с этим пенальти но в целом их преимущество в матче было очевидным. Датчане все же молодцы, держались достойно. А какой красивый гол со штрафного забил Дамсгор. Его игру можно назвать открытием ЧЕ.
Ответить
JTherry
1625725657
датчанам за этот матч уважение и почет, но объективно, англичане были лучше готовы технически и тактически, и физически мощнее, а концовка дополнительного времени вообще была игрой у "кошки-мышки", сборная Англии в течение 5 минут не отдавала мяч датчанам... спорить насчет пенальти не имеет смысла, это уже свершившийся факт, и от того, что вы на сайте Бомбардира устроите "бурю в стакане", ровным счетом ничего не изменится... смотрите футбол, пейте пивко, и наслаждайтесь жизнью...) если Англия будет играть в том же ключе, им вполне под силу выиграть ЧЕ, пора бы родоначальникам футбола завоевать этот трофей...
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
13
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
12
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+