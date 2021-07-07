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    Месси – о финале Кубка Америки: «Матч Аргентина – Бразилия ждали все. Хочу выиграть со сборной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слова форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, который хотел сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки.

    «Мы оба в финале. Неймар сказал так, потому что мы друзья. Матч Аргентины с Бразилией в финале ждали все. Это будет очень сложная, равная игра.

    Я получаю большое удовольствие от Кубка Америки. Хочу что-нибудь выиграть со сборной», – сказал Месси.

    • Бразильцы в 1/2 финала минимально обыграли Перу (1:0).
    • Аргентина победила Колумбию в серии пенальти (1:1, 3:2 – по пенальти).
    • Финал Кубка Америки состоится 11 июля, начало – в 03:00 мск.

    Месси – Мине, не забившему пенальти: «Давай, танцуй!»

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2978

      Алехсбургер. 6 минут назад

      Надо,Лёня,надо)
      Больше шансов не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20817

      bset 58 минут назад

      Месси по доброй традиции сольет финал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11069

      DeStar > bset 35 минут назад

      а мне кажется арги в этот раз возьмут. Хотя стоит признать, победить бразилию будет сложнее чем 2 ( если не ошибаюсь) подряд слитых финалах сборной чили

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