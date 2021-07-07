Месси – о финале Кубка Америки: «Матч Аргентина – Бразилия ждали все. Хочу выиграть со сборной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слова форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, который хотел сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки.

«Мы оба в финале. Неймар сказал так, потому что мы друзья. Матч Аргентины с Бразилией в финале ждали все. Это будет очень сложная, равная игра.

Я получаю большое удовольствие от Кубка Америки. Хочу что-нибудь выиграть со сборной», – сказал Месси.

Бразильцы в 1/2 финала минимально обыграли Перу (1:0).

Аргентина победила Колумбию в серии пенальти (1:1, 3:2 – по пенальти).

Финал Кубка Америки состоится 11 июля, начало – в 03:00 мск.

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