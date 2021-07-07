Месси – Мине, не забившему пенальти: «Давай, танцуй!»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поиздевался над бывшим одноклубником Йерри Миной во время серии пенальти в матче 1/2 финала Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 – по пенальти).

Защитник колумбийской сборной не смог переиграть вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса в серии послематчевых пенальти. После этого Месси крикнул Мине: «Давай, танцуй теперь, танцуй!» Форвард «Барселоны» также саркастически поаплодировал сопернику.

Такая реакция Месси на промах Мины может быть связана с поведением колумбийца во время серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем (0:0, 4:2 – по пенальти). Мина, забив с 11-метровой отметки, исполнил танец, перед этим взяв в рот палец.

В финале Кубка Америки аргентинцы сыграют с Бразилией.

Аргентина не проигрывает 19 матчей подряд – второй показатель в истории сборной.