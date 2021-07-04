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    Мина пососал палец и станцевал, празднуя реализованный пенальти в игре с Уругваем

    Защитник сборной Колумбии Йерри Мина танцем отпраздновал забитый пенальти в послематчевой серии 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая (0:0, 4:2 по пенальти). Перед танцем игрок взял в рот палец.

    В полуфинале турнира колумбийцы сыграют со сборной Аргентины.

    • Мина выступает за «Эвертон» и стоит 20 миллионов евро.
    • На текущем Кубке Америки Мина провел 5 матчей.
    • Колумбия выигрывала Кубок Америки в 2001 году.

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    Источник: твиттер Michi

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