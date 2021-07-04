Мина пососал палец и станцевал, празднуя реализованный пенальти в игре с Уругваем

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина танцем отпраздновал забитый пенальти в послематчевой серии 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая (0:0, 4:2 по пенальти). Перед танцем игрок взял в рот палец.

В полуфинале турнира колумбийцы сыграют со сборной Аргентины.