Мина пососал палец и станцевал, празднуя реализованный пенальти в игре с Уругваем

Только палец?
Защитник сборной Колумбии Йерри Мина танцем отпраздновал забитый пенальти в послематчевой серии 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая (0:0, 4:2 по пенальти). Перед танцем игрок взял в рот палец.
В полуфинале турнира колумбийцы сыграют со сборной Аргентины.
- Мина выступает за «Эвертон» и стоит 20 миллионов евро.
- На текущем Кубке Америки Мина провел 5 матчей.
- Колумбия выигрывала Кубок Америки в 2001 году.
Terry Mina jajjsjajsnzjakaksnnzna pic.twitter.com/LDNughqkSD— Michi (@Mica32x) July 4, 2021