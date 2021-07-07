Манчини: «Есть игры, в которых необходимо терпение. Италия заслуженно в финале»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после матча 1/2 финала Евро-2020 с Испанией.

«Очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу. Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы. Пытались реализовать свои моменты, но их было у нас не так много, потому что мячом мы владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти – лотерея.

Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав – потрясающий», – сказал Манчини.