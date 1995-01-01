Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Манчини: «Есть игры, в которых необходимо терпение. Италия заслуженно в финале»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после матча 1/2 финала Евро-2020 с Испанией.

    «Очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу. Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы. Пытались реализовать свои моменты, но их было у нас не так много, потому что мячом мы владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти – лотерея.

    Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав – потрясающий», – сказал Манчини.

    • Италия владела мячом 35% времени.
    • По ударам: 7-16 в пользу испанцев.
    • В финале итальянцы сыграют с победителем пары Англия – Дания.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:31
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8961

      Вомбат 41 минуту назад

      Да, футбол игра справедливая. В финале те, кто больше других это заслужили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2956

      neveldomha 1 час назад

      Италия выиграла психологически. Это было очень заметно перед пробитием пенальти. Насколько раскованными был тот же Кьелини и какой-то обдолбанный, не понимающий, что происходит, Альба.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4269

      Из Твери Леха > neveldomha 40 минут назад

      Ты серьезно думаешь, что 32- летний Альба, видавший и не такие матчи, перенервничал перед пенальти? Да и играли-то на нейтральном поле. Просто это лотерея, все равно что монетку подбросить для выявления победителя, как раньше...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4269

      Из Твери Леха > neveldomha 6 минут назад

      Да и причем тут Альба) Он пенальти вообще не бил, как и Кьелини)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7984

      житель СПб 2 часа назад

      Италия - лучшая на этом Чемпионате.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24013

      silver29 2 часа назад

      Побеждает не набор игроков, а команда. Италия на этом Евро единая команда, желаю им победы в финале.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87147
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66759
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru