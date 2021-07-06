Федун: «Закончится сезон – пойму сильные качества Витории. Все решает его величество результат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы о работе с новым главным тренером команды Руем Виторией.

– Вы уже несколько раз общались с Руем Виторией. О чем ваши разговоры?

– Это внутренняя кухня, которую я не буду комментировать. Мы с ним находимся в деловом общении.

Руй знает свои цели, а мы понимаем свои задачи в обеспечении ему условий для достижения этих целей.

– Вы уже поняли его сильные качества?

– Вот закончится сезон – пойму. Все орлы на этапе подготовки к чемпионату – все! Всегда говорят, что наши сборы были лучшими.

Понятно, что ребята сейчас горят: им жить с этим тренером, от него зависит их судьба. Это правильно. Но в футболе все решает его величество результат.

Как воспринимали Карреру? Да никак, он попал в команду во многом случайно. А в итоге стал чемпионом – молодец. Он навсегда останется, во всяком случае для меня, тренером-победителем, который принес два титула.

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