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  • Федун: «Закончится сезон – пойму сильные качества Витории. Все решает его величество результат»

Федун: «Закончится сезон – пойму сильные качества Витории. Все решает его величество результат»

6 июля 2021, 01:22
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы о работе с новым главным тренером команды Руем Виторией.

– Вы уже несколько раз общались с Руем Виторией. О чем ваши разговоры?

– Это внутренняя кухня, которую я не буду комментировать. Мы с ним находимся в деловом общении.

Руй знает свои цели, а мы понимаем свои задачи в обеспечении ему условий для достижения этих целей.

– Вы уже поняли его сильные качества?

– Вот закончится сезон – пойму. Все орлы на этапе подготовки к чемпионату – все! Всегда говорят, что наши сборы были лучшими.

Понятно, что ребята сейчас горят: им жить с этим тренером, от него зависит их судьба. Это правильно. Но в футболе все решает его величество результат.

Как воспринимали Карреру? Да никак, он попал в команду во многом случайно. А в итоге стал чемпионом – молодец. Он навсегда останется, во всяком случае для меня, тренером-победителем, который принес два титула.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Федун Леонид
Комментарии (9)
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JTherry
1625553510
Федуну надо "покривить душой и отступиться от своих принципов"... и поменьше давать таких интервью...
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житель СПб
1625556139
Нет, не всегда результат - это главное. Яркий пример - Ростов Карпина. Мне принципиально все равно, на каком он месте. Его игру интересно смотреть. Также до недавнего времени было в отношении Краснодара.
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VVM1964
1625560756
Каррера дал результат и где он (((
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NewLife
1625571127
Я то по наивности думал, что сильные и слабые качества тренера изучают и определяют до назначения, а не после сезона. Но, видимо, у Федуна свои методы.
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Дедуктор
1625575114
Дурковатый Федрищенко опять чушь какую то несет. Этому Федрищенке бы в тренеры ... Сарри, например. Чтобы обложил Федрищенку матом, а его полоумной ханум совет дельный дал. В своём стиле.
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slavа0508
1625576370
В этом и беда России , сначала не думая залазием в дерьмо а потом героически вылазием,,
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zigbert
1625585253
Каррера может и попал случайно но два титула все таки с ним Спартак выиграл. Только вот проводить его надо было по человечески. И это уже по твоей части Леонид.
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