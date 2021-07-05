Федун – о Черчесове в «Спартаке»: «Никогда не говори «никогда»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что Станислав Черчесов однажды снова возглавит московскую команду.

- Допускаете, что Черчесов когда-то вновь возглавит «Спартак»?

– Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним.

Сейчас Черчесов тренирует сборную России.

Он возглавлял «Спартак» с 2007-го по 2008-й год.

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