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  • Федун – о Черчесове в «Спартаке»: «Никогда не говори «никогда»

Федун – о Черчесове в «Спартаке»: «Никогда не говори «никогда»

5 июля 2021, 23:58
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что Станислав Черчесов однажды снова возглавит московскую команду.

- Допускаете, что Черчесов когда-то вновь возглавит «Спартак»?

– Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним.

  • Сейчас Черчесов тренирует сборную России.
  • Он возглавлял «Спартак» с 2007-го по 2008-й год.
  • Ранее гражданская жена Федуна Зарема Салихова писала: «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп».

Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

Федун – о бывших тренерах: «Многие могли бы принести «Спартаку» титул раньше, если бы я отступился от принципов»

Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (9)
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NewLife
1625519114
А куда денешь труп Заремы ?
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Атос Арамисович
1625521489
Искренне сочувствую адекватным болелам Спартака!
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vladimir-7
1625550344
Федун: Ну что вы, какой Черчесов в спартаке? Черчесов полевой командир, тут нужна рокировочка, Шойгу – президент РФ, а Черчесов министр обороны и всё ...
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R_a_i_n
1625553020
Лёня, только попробуй, тебя же все болелы проклянут.
Ответить
Старикан
1625558549
Ну и шутник...
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Plyash
1625565920
Вот это ты Лёня сейчас с огнём пошутил.Читай - со своими поклонниками,особенно будущими.
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momwig_
1625574453
Дядя Федун ,а вот в этом случае всё-таки скажи, а?!
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