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    Федун – о Черчесове в «Спартаке»: «Никогда не говори «никогда»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что Станислав Черчесов однажды снова возглавит московскую команду.

    - Допускаете, что Черчесов когда-то вновь возглавит «Спартак»?

    – Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним.

    • Сейчас Черчесов тренирует сборную России.
    • Он возглавлял «Спартак» с 2007-го по 2008-й год.
    • Ранее гражданская жена Федуна Зарема Салихова писала: «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп».

    Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

    Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

    Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

    Федун – о бывших тренерах: «Многие могли бы принести «Спартаку» титул раньше, если бы я отступился от принципов»

    Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2021 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Атос Арамисович 28 минут назад

      Искренне сочувствую адекватным болелам Спартака!

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      Рейтинг: +8812

      NewLife 1 час назад

      А куда денешь труп Заремы ?

      0
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      Рейтинг: -1561

      Вот оно чё Михалыч > NewLife 52 минуты назад

      Ну есть варианты...Закопать, кремировать...По запчастям продать--ну то есть на донорские органы....Можно еще мумию сделать.
      Ну он мужик фантазейный --- может еще пару десятков вариантов напридумывать.

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