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    Бувач: «Гагнидзе не боится брать на себя игру. В будущем он будет ключевым игроком «Динамо»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач высказался о новичке команды Луке Гагнидзе.

    «Лука – очень талантливый молодой футболист. Для своих лет он обладает отличной техникой работы с мячом. Работоспособный и проворный игрок, против которого крайне непросто играть. Гагнидзе не боится брать на себя игру – это огромный плюс.

    Обычно он действует на позиции «восьмeрки», но у него отличные оборонительные навыки, поэтому он без проблем выступает в роли «шестeрки». Убеждeн, что в будущем Лука будет одним из ключевых футболистов «Динамо», – сказал Бувач.

    • Контракт Гагнидзе с москвичами рассчитан до 2026 года.
    • В составе «Динамо» Тб полузащитник провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

    Гагнидзе: «Переход в «Динамо» – отличная возможность для меня. Интересно попробовать свои силы в РПЛ»

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2502

      Nerlinger 23 минуты назад

      Плечевым он в динаме будет ...

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