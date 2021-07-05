Бувач: «Гагнидзе не боится брать на себя игру. В будущем он будет ключевым игроком «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач высказался о новичке команды Луке Гагнидзе.

«Лука – очень талантливый молодой футболист. Для своих лет он обладает отличной техникой работы с мячом. Работоспособный и проворный игрок, против которого крайне непросто играть. Гагнидзе не боится брать на себя игру – это огромный плюс.

Обычно он действует на позиции «восьмeрки», но у него отличные оборонительные навыки, поэтому он без проблем выступает в роли «шестeрки». Убеждeн, что в будущем Лука будет одним из ключевых футболистов «Динамо», – сказал Бувач.

Контракт Гагнидзе с москвичами рассчитан до 2026 года.

В составе «Динамо» Тб полузащитник провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

Гагнидзе: «Переход в «Динамо» – отличная возможность для меня. Интересно попробовать свои силы в РПЛ»