Семак – о работе в сборной России: «Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ушел от прямого ответа на вопрос о готовности возглавить сборную России.

– Если позовут в сборную России – пойдете?

– Все это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с «Зенитом», я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом.