Семак – о работе в сборной России: «Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ушел от прямого ответа на вопрос о готовности возглавить сборную России.
– Если позовут в сборную России – пойдете?
– Все это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с «Зенитом», я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- С 2016 года сборную тренирует Станислав Черчесов.
- Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан еще на один сезон.
Источник: Bobsoccer