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    Семак – о работе в сборной России: «Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ушел от прямого ответа на вопрос о готовности возглавить сборную России.

    – Если позовут в сборную России – пойдете?

    – Все это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с «Зенитом», я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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