Джордан Хендерсон: «Это лучшая сборная Англии, которую я видел»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон дал комментарий после 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0). В этой игре футболист «Ливерпуля» забил дебютный мяч за сборную.

«Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал», – сказал Хендерсон.