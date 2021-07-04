Джордан Хендерсон: «Это лучшая сборная Англии, которую я видел»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон дал комментарий после 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0). В этой игре футболист «Ливерпуля» забил дебютный мяч за сборную.
«Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал», – сказал Хендерсон.
- Хендерсон дебютировал за сборную в 2010 году.
- С ней он доходил до полуфинала чемпионата мира.
- В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией (7 июля).
Источник: УЕФА