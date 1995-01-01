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    Джордан Хендерсон: «Это лучшая сборная Англии, которую я видел»

    Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон дал комментарий после 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0). В этой игре футболист «Ливерпуля» забил дебютный мяч за сборную.

    «Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал», – сказал Хендерсон.

    • Хендерсон дебютировал за сборную в 2010 году.
    • С ней он доходил до полуфинала чемпионата мира.
    • В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией (7 июля).

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    Источник: УЕФА

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