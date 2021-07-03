Шварц – после разгрома от ЛАСКа: «Динамо» очень хорошо показало себя»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после товарищеского матча против австрийского ЛАСКа (0:3). Немец доволен, несмотря на разгром.

– После первого пропущенного мяча у нас были хорошие подходы. К сожалению, забить не удалось. Потом последовали второй и третий мячи после технического брака с нашей стороны. Во втором тайме пытались переломить ситуацию, но не получилось.

– Какие-то позитивные моменты можете выделить?

– За эти 11 дней команда очень хорошо показала себя под нагрузками. Мы очень интенсивно тренировались. Не стоит забывать, что у нас было всего 16 полевых игроков, и на всех выпала большая нагрузка.