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    Шварц – после разгрома от ЛАСКа: «Динамо» очень хорошо показало себя»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после товарищеского матча против австрийского ЛАСКа (0:3). Немец доволен, несмотря на разгром.

    – После первого пропущенного мяча у нас были хорошие подходы. К сожалению, забить не удалось. Потом последовали второй и третий мячи после технического брака с нашей стороны. Во втором тайме пытались переломить ситуацию, но не получилось.

    – Какие-то позитивные моменты можете выделить?

    – За эти 11 дней команда очень хорошо показала себя под нагрузками. Мы очень интенсивно тренировались. Не стоит забывать, что у нас было всего 16 полевых игроков, и на всех выпала большая нагрузка.

    • ЛАСК в последнем сезоне Бундеслиги финишировал 4-м.
    • Для Шварца это 1-е летние сборы в «Динамо».
    • РПЛ стартует 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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