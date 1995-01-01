Товарищеский матч. «Динамо» крупно проиграло ЛАСКу

Забавно, в комментах одни тупорылые свиньи.))) Сами ничего не могут сделать с никому неизвестными любителями и лезут срать других, кто играет с серьëзными командами (есть подозрение, что в какой-нибудь ЛЕ ЛАСК запихал бы свиньям штучек шесть). Одно слово - свиньи.)))
«Динамо» на сборе в Австрии не забило местному ЛАСКу. Итог – крупное поражение московской команды.
Это четвертый контрольный матч «Динамо» на летних сборах (две победы, два поражения).
Товарищеский матч
ЛАСК (Австрия) – Динамо (Россия) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Гойгингер, 9; 2:0 – Рагуц, 22; 3:0 – Гойгингер, 40.