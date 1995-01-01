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    Товарищеский матч. «Динамо» крупно проиграло ЛАСКу

    «Динамо» на сборе в Австрии не забило местному ЛАСКу. Итог – крупное поражение московской команды.

    Это четвертый контрольный матч «Динамо» на летних сборах (две победы, два поражения).

    Товарищеский матч

    ЛАСК (Австрия) – Динамо (Россия) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гойгингер, 9; 2:0 – Рагуц, 22; 3:0 – Гойгингер, 40.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +217

      Shotlandets86 21 минуту назад

      Забавно, в комментах одни тупорылые свиньи.))) Сами ничего не могут сделать с никому неизвестными любителями и лезут срать других, кто играет с серьëзными командами (есть подозрение, что в какой-нибудь ЛЕ ЛАСК запихал бы свиньям штучек шесть). Одно слово - свиньи.)))

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      Рейтинг: +23687

      Боцман59rus 1 час назад

      проигали не крупно, а ЛАСКово

      1
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      Рейтинг: +87049

      zigbert 1 час назад

      Лучше проиграть в товарняках чем в официальных матчах.

      3
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      Рейтинг: +6528

      Cleaner > zigbert 1 час назад

      Ну да, в официальных матчах у Динамо победа за победой! 45(сорок пять!) лет БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА...

      2
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      Рейтинг: +87049

      zigbert > Cleaner 53 минуты назад

      Заждались динамовские поклонники ЧЕМПИОНСТВА. Но пожалуй важней что они были первыми. Это как Гагарин побывал в космосе.

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      Рейтинг: +8921

      Вомбат 1 час назад

      И кому интересны эти ничего не значащие результаты?

      0
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      Рейтинг: +15081

      JTherry 2 часа назад

      алло, днищщще, как твои дела? пора Шварцу валить на хаус...

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