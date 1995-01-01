Товарищеский матч. «Динамо» крупно проиграло ЛАСКу

«Динамо» на сборе в Австрии не забило местному ЛАСКу. Итог – крупное поражение московской команды.

Это четвертый контрольный матч «Динамо» на летних сборах (две победы, два поражения).

Товарищеский матч

ЛАСК (Австрия) – Динамо (Россия) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Гойгингер, 9; 2:0 – Рагуц, 22; 3:0 – Гойгингер, 40.