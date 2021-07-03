Новичок «Сочи» Родригао в прошлом сезоне был лучшим в «Жил Висенте» по трем показателям

«Сочи» подписал центрального защитника Родригао. В прошлом сезоне Примейры он был в «Жил Висенте» лучшим по трем показателям.
Он был лучшим в португальской команде по количеству выносов (102), выносов головой (57), возвратов владения в защитной трети поля (92).
- Родригао в прошлом сезоне чемпионата Португалии стал 3-м по количеству заблокированных ударов (27).
- Родригао – воспитанник бразильского «Атлетико Минейро».
- Он провел 30 матчей в минувшем сезоне португальской Примейры, забил гол и отдал ассист.
Источник: твиттер OptaIvan