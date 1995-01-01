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    Новичок «Сочи» Родригао в прошлом сезоне был лучшим в «Жил Висенте» по трем показателям

    «Сочи» подписал центрального защитника Родригао. В прошлом сезоне Примейры он был в «Жил Висенте» лучшим по трем показателям.

    Он был лучшим в португальской команде по количеству выносов (102), выносов головой (57), возвратов владения в защитной трети поля (92).

    • Родригао в прошлом сезоне чемпионата Португалии стал 3-м по количеству заблокированных ударов (27).
    • Родригао – воспитанник бразильского «Атлетико Минейро».
    • Он провел 30 матчей в минувшем сезоне португальской Примейры, забил гол и отдал ассист.

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    Источник: твиттер OptaIvan

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