Новичок «Сочи» Родригао в прошлом сезоне был лучшим в «Жил Висенте» по трем показателям

«Сочи» подписал центрального защитника Родригао. В прошлом сезоне Примейры он был в «Жил Висенте» лучшим по трем показателям.

Он был лучшим в португальской команде по количеству выносов (102), выносов головой (57), возвратов владения в защитной трети поля (92).