Корниленко: «Задача «Крыльев» на сезон РПЛ – занять место не ниже десятого»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах клуба на следующий сезон РПЛ.
– Какую-то турнирную задачу глава региона поставил?
– Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача закрепиться в Премьер-лиге, занять место не ниже десятого. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался.
- «Крылья Советов» вышли в РПЛ, заняв первое место в ФНЛ.
- Самарский клуб набрал 101 очко в ФНЛ. Это рекорд турнира.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»