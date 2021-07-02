Корниленко: «Задача «Крыльев» на сезон РПЛ – занять место не ниже десятого»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах клуба на следующий сезон РПЛ.

– Какую-то турнирную задачу глава региона поставил?

– Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача закрепиться в Премьер-лиге, занять место не ниже десятого. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался.