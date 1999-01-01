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    Корниленко: «Задача «Крыльев» на сезон РПЛ – занять место не ниже десятого»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах клуба на следующий сезон РПЛ.

    – Какую-то турнирную задачу глава региона поставил?

    – Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача закрепиться в Премьер-лиге, занять место не ниже десятого. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался.

    • «Крылья Советов» вышли в РПЛ, заняв первое место в ФНЛ.
    • Самарский клуб набрал 101 очко в ФНЛ. Это рекорд турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5052

      Fusballer 1 час назад

      Сергеев - Пиняев - интересная связка может получиться. Не просрать бы только потенциально перспективных игроков.

      0
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      Рейтинг: +11462

      paracetamol 2 часа назад

      Состав сохраните, состав хороший. Защитка, правда, того малость, усилить бы.

      1
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      Рейтинг: +6482

      Cleaner 2 часа назад

      Хоть кто то себе адекватно задачу на сезон ставит. А не как, например, Динамо или Спартак, которые каждый год чемпионство своим болельщикам обещают.

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      Рейтинг: +2948

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Сохранив состав,тренера и взяв Пиняева?
      КрыСы,не скромничайте.)

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