Мостовой: «Когда Россия не вышла из группы, почти потерял интерес к Евро-2020»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о том, как следит за играми чемпионата Европы.

– Как вы смотрели матчи России на Евро?

– Конечно, прикидывал, что мог бы быть там и сыграть, болел и переживал за ребят, расстраивался вместе с ними. Точно так же, когда команда проигрывала, мне писали: «Ты – позор, плохой футболист». От других болельщиков приходили сообщения: «Удачи на игре!».

Не знаю, то ли в шутку они это делали, то ли просто были не в курсе ситуации. Один человек после матча с Данией выложил мою фотографию и подписал: «Хоть кого-то корона спасла». Вот так.

– На сборах следите за играми плей-офф?

– Смотрим, но потом между собой особенно не обсуждаем. Если бы наша сборная играла, другое дело. По себе заметил – когда наши не вышли из группы, почти потерял интерес к турниру, многие матчи пропускаю.