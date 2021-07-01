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  • Мостовой: «Когда Россия не вышла из группы, почти потерял интерес к Евро-2020»

Мостовой: «Когда Россия не вышла из группы, почти потерял интерес к Евро-2020»

1 июля 2021, 22:13
5

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о том, как следит за играми чемпионата Европы.

– Как вы смотрели матчи России на Евро?

– Конечно, прикидывал, что мог бы быть там и сыграть, болел и переживал за ребят, расстраивался вместе с ними. Точно так же, когда команда проигрывала, мне писали: «Ты – позор, плохой футболист». От других болельщиков приходили сообщения: «Удачи на игре!».

Не знаю, то ли в шутку они это делали, то ли просто были не в курсе ситуации. Один человек после матча с Данией выложил мою фотографию и подписал: «Хоть кого-то корона спасла». Вот так.

– На сборах следите за играми плей-офф?

– Смотрим, но потом между собой особенно не обсуждаем. Если бы наша сборная играла, другое дело. По себе заметил – когда наши не вышли из группы, почти потерял интерес к турниру, многие матчи пропускаю.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Мостовой Андрей
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1625168144
Если пошутил Мостовой-то норм , если нет -то плохо ! Есть , чему поучиться ! Воля , характер ...и т.д.
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житель СПб
1625171962
Как ни печально, но после вылета сборной. турнир как раз и стало интересно смотреть!
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ВетеR
1625202084
Мостовой, ты дурак, смотри и учись у лучших , с кривоногими и ты и так играешь
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Garrincha58
1625206534
Мостовой беги лучше в какой-нибудь Кальяри или Алавес, чем сидеть в запасе у Семака когда он соизволит тебя выпустить или у Че выпустив тут же заменит никакого прогресса ты тут в колхозном ЧР не получишь
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paracetamol
1625207906
Я тоже.
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