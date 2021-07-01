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    Мостовой: «Когда Россия не вышла из группы, почти потерял интерес к Евро-2020»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о том, как следит за играми чемпионата Европы.

    – Как вы смотрели матчи России на Евро?

    – Конечно, прикидывал, что мог бы быть там и сыграть, болел и переживал за ребят, расстраивался вместе с ними. Точно так же, когда команда проигрывала, мне писали: «Ты – позор, плохой футболист». От других болельщиков приходили сообщения: «Удачи на игре!».

    Не знаю, то ли в шутку они это делали, то ли просто были не в курсе ситуации. Один человек после матча с Данией выложил мою фотографию и подписал: «Хоть кого-то корона спасла». Вот так.

    – На сборах следите за играми плей-офф?

    – Смотрим, но потом между собой особенно не обсуждаем. Если бы наша сборная играла, другое дело. По себе заметил – когда наши не вышли из группы, почти потерял интерес к турниру, многие матчи пропускаю.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7658

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Если пошутил Мостовой-то норм , если нет -то плохо ! Есть , чему поучиться ! Воля , характер ...и т.д.

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