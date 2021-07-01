Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности тренера сборной»

Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что президент РФС Александр Дюков не собирается увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.
Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются», – написал Уткин.
- России заняла последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
- Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
- Сборную России может возглавить тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
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