Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности тренера сборной»

Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что президент РФС Александр Дюков не собирается увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.

Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются», – написал Уткин.

России заняла последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Сборную России может возглавить тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

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