Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности тренера сборной»

    Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что президент РФС Александр Дюков не собирается увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    «Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.

    Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются», – написал Уткин.

    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

    Путин – о сборной России: «Нужно подумать над тем, чтобы изменить кадры»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2015

      diadushka 9 минут назад

      усатого выгонят в конце августа-начало сентября, но не из-за "спортивных заслуг", и не из-за мнения граждан, на их мнение чинушам плевать. А в аккурат перед выборами в сентябре, чтобы пыль глаза челяди пустить, мол вы хотели - мы сделали! И челядь, на радостях, что типо их мнение тоже услышали, пойдет радостно голосовать на пеньки за нынешнюю "стабильность"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23594

      Боцман59rus 20 минут назад

      - сколько говна из Питера повылазило за последние годы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6194

      серега кашин 21 минуту назад

      правильно платите дебилу гос деньги просто так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30953

      zra78 21 минуту назад

      Дюков ты дебил!!! (если правду жиробас говорит)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86939
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66636
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru