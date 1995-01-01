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    ЦСКА не пустит болельщиков на трибуны без QR-кода

    ЦСКА выступил с заявлением по поводу допуска болельщиков на матчи в новом сезоне РПЛ.

    «Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра.

    Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

    Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент.

    Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне», – говорится в сообщении клуба.

    • Мэрия Москвы запретила массовые спортивные мероприятия численностью более 500 человек.
    • Ограничения не действуют в случае, если на мероприятие осуществляется вход по QR-кодам.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +571

      Николай71 3 минуты назад

      Правильно делают.

      0
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      Рейтинг: +5008

      Fusballer 17 минут назад

      В ж о п у засуньте свои QR-коды. Игнорировать всем болельщикам по всей стране все игры. На стадионах, по ТВ и интернету! Пусть, н а х у й, сами смотрят на зажравшихся миллионеров!

      3
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      Рейтинг: +12449

      Skull_Boy 19 минут назад

      Ну и идите на болт тогда

      2
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      Рейтинг: +48627

      portero 19 минут назад

      Короче пришли было должно быть с клеймом, на руке код набивать будут или всё же чип в мозг.... однако фантастические фильмы потихоньку в действительность внедряют...

      1
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      Рейтинг: +18756

      vladimir-7 24 минуты назад

      С подачи Собянина можно закрывать все трибуны стадиона, можно
      оставить только сектор для фанатов.

      1
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      Рейтинг: +33

      saf05 25 минут назад

      Сначала играть научитесь, а то скоро гастарбайтеров за деньги собирать будете.

      0
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      Рейтинг: +18756

      vladimir-7 > saf05 21 минуту назад

      Ты в нике запятую пропустил после 0

      0
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      Рейтинг: +614

      tarasofka 29 минут назад

      ща ещё пуйло введёт fan id - тогда вообще никто ходить не станет.

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      Рейтинг: +4752

      maygli 37 минут назад

      У меня есть QR-код, могу продать ... не дорого.
      :-)))

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