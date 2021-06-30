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ЦСКА не пустит болельщиков на трибуны без QR-кода

30 июня 2021, 19:23
34

ЦСКА выступил с заявлением по поводу допуска болельщиков на матчи в новом сезоне РПЛ.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент.

Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне», – говорится в сообщении клуба.

  • Мэрия Москвы запретила массовые спортивные мероприятия численностью более 500 человек.
  • Ограничения не действуют в случае, если на мероприятие осуществляется вход по QR-кодам.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (34)
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vladimir-7
1625068578
С подачи Собянина можно закрывать все трибуны стадиона, можно оставить только сектор для фанатов.
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portero
1625068851
Короче пришли было должно быть с клеймом, на руке код набивать будут или всё же чип в мозг.... однако фантастические фильмы потихоньку в действительность внедряют...
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Skull_Boy
1625068862
Ну и идите на болт тогда
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Fusballer
1625068977
В ж о п у засуньте свои QR-коды. Игнорировать всем болельщикам по всей стране все игры. На стадионах, по ТВ и интернету! Пусть, н а х у й, сами смотрят на зажравшихся миллионеров!
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Боцман59rus
1625070532
- вот прямо жду, когда начнутся еврокубковые унижения наших инвалидов, видимо по другому нам не вылечить коррупцию и слабоумие футбольных чиновников. А вишенкой на торте, будут жалкие потуги на поле, в исполнении сборной стасиков, в отборочных матчах на ЧМ в Катаре, может хоть после этого все футбольные пенсионеры, с различных комитетов, вместе с Дюковым, уйдут на покой.
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insider_retro
1625072281
В своё время, не смогли преградить доступ на стадионы различным дебилам... Зато тут быстро козырнули мэрии о готовности следовать в духе времени... Теперь право "болеть" предоставляется только "здоровым"...
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BRO_football
1625074443
Не очень-то и хотелось. У ЦСКА и без этого 30-тысячный стадион заполнялся примерно наполовину, а с QR-кодами ещё меньше будет. Поздравляю, чё. Всё правильно делаете.
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zra78
1625074531
Началось...
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житель СПб
1625075986
Надо вообще перестать ходить на футбол - до изменения обстановки.
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zigbert
1625148466
Начинают почему то с футбола а не других видов деятельности, нахождения людей в общественных местах с большим их количеством.
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