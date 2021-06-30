ЦСКА не пустит болельщиков на трибуны без QR-кода

ЦСКА выступил с заявлением по поводу допуска болельщиков на матчи в новом сезоне РПЛ.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент.

Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне», – говорится в сообщении клуба.