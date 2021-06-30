В РФС не обсуждали увольнение Черчесова по итогам Евро-2020

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев сообщил, что на заседании по итогам выступления сборной России на Евро-2020 не обсуждался вопрос увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера.

«Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучший игроков – только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше.

Присутствовал и тренер молодежной сборной. Была его оценка готовности отдельных игроков, с которыми он работает. Позиция примерно такая же, что мы проигрываем большинству стран в подготовке футболистов», – сказал Гаджиев.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

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