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В РФС не обсуждали увольнение Черчесова по итогам Евро-2020

30 июня 2021, 13:31
18

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев сообщил, что на заседании по итогам выступления сборной России на Евро-2020 не обсуждался вопрос увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера.

«Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучший игроков – только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше.

Присутствовал и тренер молодежной сборной. Была его оценка готовности отдельных игроков, с которыми он работает. Позиция примерно такая же, что мы проигрываем большинству стран в подготовке футболистов», – сказал Гаджиев.

  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
  • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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derrik2000
1625049528
"Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков." УССатого СРОЧНО на курсы повышения квалификации при РФС!!! Там научУт. )))))))))))
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R_a_i_n
1625050118
Как это надоело всё... Как еще нужно обосраться, что бы усатого уволили?
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Чермындыр
1625050197
Ну если вопрос увольнения не обсуждался, то может тогда обсудите вопрос непомерно большой зарплаты усатого и этих игрочишек, которые как выяснилось очень посредственного уровня?
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Krasnodar 123
1625050775
Manus manum lavat !
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maygli
1625050919
Нужно лучше готовить игроков? А кто Черчесову мешал лучше их готовить? Или это не его дело?
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alex-croos
1625051284
Идиотизм какой-то!
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mahan
1625051297
Ну это понятно было заранее. Все сидят считают свои деньги, а на футбол им пофиг. Теперь еще и на чемпионат мира не выйдем с этим усатым. Интересно сколько еще нужно сборной проиграть, чтобы убрали этого физрука, у которого зарплата с премиями больше чем бюджет у небольшого города ? С таким развитием футбола в стране, его проще вообще закрыть, а все финансирование направить на развитие образования или еще куда, где его не хватает.
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Боцман59rus
1625051704
готовь не готовь, если во главе РФС один недалекий, сменяет другого, такого же хромого на голову- чего ждать? ...про чабана вообще молчу, по сравнению с ним, любой представитель приматов из зоопарка, выглядит Нобелевским лауреатом.
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NewLife
1625051725
Какой стыд, вот что бывает, когда в руководителях кухарки и блатняки. Надо РФС заменить в полном составе на голландский ФС. Как чабан может людям в глаза смотреть. P.S. Единственный, кому не стыдно за это бл**ство -тарасофка))
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alp
1625054839
а зачем? у нас топовый тренер!!
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