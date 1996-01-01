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    В РФС не обсуждали увольнение Черчесова по итогам Евро-2020

    Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев сообщил, что на заседании по итогам выступления сборной России на Евро-2020 не обсуждался вопрос увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера.

    «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучший игроков – только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше.

    Присутствовал и тренер молодежной сборной. Была его оценка готовности отдельных игроков, с которыми он работает. Позиция примерно такая же, что мы проигрываем большинству стран в подготовке футболистов», – сказал Гаджиев.

    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
    • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

    Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2092

      Чермындыр 5 минут назад

      Ну если вопрос увольнения не обсуждался, то может тогда обсудите вопрос непомерно большой зарплаты усатого и этих игрочишек, которые как выяснилось очень посредственного уровня?

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      Рейтинг: +20711

      bset 6 минут назад

      Пока Европа заканчивает за 2 недели до ЧМ и ЧЕ, мы заканчиваем за месяц, чтобы лучше подготовиться. Думаю, надо завершать внутренний чемпионат за 3 месяца до турнира. Тогда точно лучше всех подготовимся. А заодно можно ужесточить лимит на легионеров и поднять зарплату нашим футболистам, чтобы сильнее их мотивировать.

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      Рейтинг: +468

      R_a_i_n 6 минут назад

      Как это надоело всё... Как еще нужно обосраться, что бы усатого уволили?

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      Рейтинг: +21096

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Рыбой откупился.)))

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      Рейтинг: +15555

      derrik2000 16 минут назад

      "Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков."

      УССатого СРОЧНО на курсы повышения квалификации при РФС!!!
      Там научУт. )))))))))))

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