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  • Карасев – о доходах арбитров: «100 тысяч чистыми за игру РПЛ, 35-40 тысяч – за матч ФНЛ»

Карасев – о доходах арбитров: «100 тысяч чистыми за игру РПЛ, 35-40 тысяч – за матч ФНЛ»

29 июня 2021, 19:34
5

Судья Сергей Карасев рассказал о доходах главных арбитров, обслуживающих матчи РПЛ и ФНЛ.

– У судей есть страховка?

- Нет, все за свой счет. Мы непрофессионалы, у нас просто договор, что-то типа зарплаты: 26 тысяч рублей получаем ежемесячно. Где-то три года назад ввели эту практику.

– А ты никогда параллельно не работал?

– Я перестал работать, когда стал судить высший дивизион. Работал юристом, у меня высшее юридическое образование. В банке работал примерно с 1998 – 1999 года, принимал клиентов, заключал договоры.

– У тебя в пандемию не было мыслей куда-то пойти работать?

– А зачем? Я хорошо с семьей время провел. Это был первый за всю мою карьеру перерыв длиною в три месяца. Фантастика. Тем более жена была беременная, плюс двое детей – вместе провели время отлично.

– У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?

– Одинаковый: одна игра – 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч.

– А в Европе гонорары выше?

– В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов – сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идет еще какая-то надбавка.

– Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?

– Это где-то как четыре игры в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Карасев Сергей
Комментарии (5)
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BRO_football
1624988945
Ну и ещё взятками неплохо так набирается)
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GoLenaStop
1625042359
Кто хоть год не был в игорном бизе, тот ни хера не понимает в современном футболе! Жаль доверчивых болел - но для них царствие небесное! P.S. А, остальным, за всё сделанное, - придется ответить, будет жесть...
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paracetamol
1625212668
Да не здесь у них главные доходы. Все знают где!
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Enter2006
1625233977
Забыли дописать: "а ещё 100-300 тысяч грязными за игру, на ставках". https://bombardir.ru/news/630415-Chayku-isklyuchili-iz-FNL-za-organizaciyu-dogovornyh-matchey
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