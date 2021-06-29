Карасев – о доходах арбитров: «100 тысяч чистыми за игру РПЛ, 35-40 тысяч – за матч ФНЛ»

Судья Сергей Карасев рассказал о доходах главных арбитров, обслуживающих матчи РПЛ и ФНЛ.

– У судей есть страховка?

- Нет, все за свой счет. Мы непрофессионалы, у нас просто договор, что-то типа зарплаты: 26 тысяч рублей получаем ежемесячно. Где-то три года назад ввели эту практику.

– А ты никогда параллельно не работал?

– Я перестал работать, когда стал судить высший дивизион. Работал юристом, у меня высшее юридическое образование. В банке работал примерно с 1998 – 1999 года, принимал клиентов, заключал договоры.

– У тебя в пандемию не было мыслей куда-то пойти работать?

– А зачем? Я хорошо с семьей время провел. Это был первый за всю мою карьеру перерыв длиною в три месяца. Фантастика. Тем более жена была беременная, плюс двое детей – вместе провели время отлично.

– У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?

– Одинаковый: одна игра – 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч.

– А в Европе гонорары выше?

– В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов – сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идет еще какая-то надбавка.

– Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?

– Это где-то как четыре игры в РПЛ.