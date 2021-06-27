Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евро-2020. Италия в дополнительное время победила Австрию

27 июня 2021, 00:34
55

Сборная Италии обыграла Австрию в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Основное время встречи закончилось вничью – 0:0. В дополнительное время итальянцы победили со счетом 2:1.

Команда Роберто Манчини сыграет в четвертьфинале турнира с победителем пары Бельгия – Португалия.

Евро-2020. 1/8 финала

Италия – Австрия – 2:1 (0:0, 0:0, 2:0, 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кьеза, 95; 2:0 – Пессина, 105; 2:1 – Каладжич, 114.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла (Пессина, 67), Верратти (Локателли, 67), Жоржиньо, Инсинье (Кристанте, 108), Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич (Шауб, 106), Баумгартнер (Шопф, 90), Лайнер (Триммель, 114), К. Шлагер (Грегорич, 106), Лаймер (Ильзанкер, 114), Арнаутович (Каладжич, 97).

Предупреждения: Ди Лоренцо, 50; Барелла, 51 – Арнаутович, 2; Хинтереггер, 103; Драгович, 120+1.

Календарь Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Италия Австрия
Комментарии (55)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1624743436
Австрийцы - молодцы! Бились до последнего и показали отличный футбол. Но Италия - это машина! Повторюсь - на этом Евро пока Италия - лучшая команда. И, кстати, если бы Австрия сравняла - это было бы несправедливо. Им столько желтых карточек судья простил - на пару удалений хватило бы.
Ответить
rossonero666
1624743480
Всех тиффози скуадры с выходом в 1/4 ! Тяжелый был матч
Ответить
САДЫЧОК
1624743553
Браво Австрия ! Играли достойно ! Гол австрийца-шедевр ! Италия-дальше !
Ответить
derrik2000
1624743696
Эх, Алаба, Алаба... ВЕСЬ МАТЧ был практически лучшим на поле среди австрийцев. Вёл команду во 2-м тайме за собой... И вдруг - ТАКОЙ ЗЕВОК!!! ((( Но у кого повернётся язык сказать, что сборная Австрии ПРОИГРАЛА (я уже не говорю "ПРО**АЛА) итальянцам??? Просто сегодня ИТОГОВЫЙ СЧЁТ НА ТАБЛО БЫЛ В ПОЛЬЗУ СБОРНОЙ ИТАЛИИ. P.S. А по ИГРЕ итальянцы КРЕПКО разочаровали... Нет уже у них в составе "звёзд мировой величины"....
Ответить
JTherry
1624743779
по характерам - ничья, по дополнительным показателям - победа сборной Италии, но Австрии надо отдать должное - достойно сражались до последней минуты матча... у Манчини нервяк начался в овер-тайме...
Ответить
portero
1624743976
Вот и убедительная игра итальянцев в группе... С соперником посерьёзнее очень тяжко...
Ответить
Алехсбургер.
1624767305
И губы шепчут. О,Донна Румма..)
Ответить
житель СПб
1624770235
Обращаюсь с требованием к администраторам Бомбардира - заблокировать пожизненно экстремиста "стоп кран", занимающегося здесь не футболом, а политическим экстремизмом!
Ответить
Из Твери Леха
1624787264
Удачи Манчини в дальнейшем. Толковый тренер, хватило у него яиц Дзюбу в Тулу отправить)
Ответить
Боцман59rus
1624789231
Добротная,организованная команда, но не звездная,))) по этому 1/4 это предел
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
2
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
11
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
7
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+