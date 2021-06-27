Евро-2020. Италия в дополнительное время победила Австрию

Сборная Италии обыграла Австрию в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Основное время встречи закончилось вничью – 0:0. В дополнительное время итальянцы победили со счетом 2:1.

Команда Роберто Манчини сыграет в четвертьфинале турнира с победителем пары Бельгия – Португалия.

Евро-2020. 1/8 финала

Италия – Австрия – 2:1 (0:0, 0:0, 2:0, 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кьеза, 95; 2:0 – Пессина, 105; 2:1 – Каладжич, 114.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла (Пессина, 67), Верратти (Локателли, 67), Жоржиньо, Инсинье (Кристанте, 108), Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич (Шауб, 106), Баумгартнер (Шопф, 90), Лайнер (Триммель, 114), К. Шлагер (Грегорич, 106), Лаймер (Ильзанкер, 114), Арнаутович (Каладжич, 97).

Предупреждения: Ди Лоренцо, 50; Барелла, 51 – Арнаутович, 2; Хинтереггер, 103; Драгович, 120+1.

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