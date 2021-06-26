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Грилиш согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»

26 июня 2021, 17:13
1

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити».

Как пишет журналист Николо Скира, 25-летний англичанин договорился о контракте до 2026 года.

Теперь «Сити» осталось согласовать сумму трансфера с «Астон Виллой».

  • Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за игрока 94,5 миллиона фунтов стерлингов, что станет рекордной суммой для трансфера внутри АПЛ.
  • В прошедшем сезоне АПЛ Грилиш забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 26 матчах.

Источник: твиттер Николо Скиры
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Астон Вилла Грилиш Джек
Комментарии (1)
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Garrincha58
1624731287
ну вот опять Пепу очередную звезду купили и что тут не тренировать такую команду великий ты тренеришка
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