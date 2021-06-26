Грилиш согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити».
Как пишет журналист Николо Скира, 25-летний англичанин договорился о контракте до 2026 года.
Теперь «Сити» осталось согласовать сумму трансфера с «Астон Виллой».
- Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за игрока 94,5 миллиона фунтов стерлингов, что станет рекордной суммой для трансфера внутри АПЛ.
- В прошедшем сезоне АПЛ Грилиш забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 26 матчах.
Источник: твиттер Николо Скиры