Грилиш согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити».

Как пишет журналист Николо Скира, 25-летний англичанин договорился о контракте до 2026 года.

Теперь «Сити» осталось согласовать сумму трансфера с «Астон Виллой».