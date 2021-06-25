Акинфеев: «После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома»

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после ошибки в матче с Южной Кореей на чемпионате мира 2014 года.

– Я, как и любой человек, хочу не допускать ошибок, но не всегда это получается. После матча с Южной Кореей я три месяца – месяц мы отдали, потом два тренировались – боялся выйти из дома. Не то что не хотел – боялся, боялся смотреть в глаза людям. Хотя я их не знаю, не знаю, смотрели они этот футбол или нет, может, они бы меня на руках кидали. Я человек человечный, хочу сделать так, как правильно. Но не у всех получается это делать.

– А как ты приходил в себя после Кореи?

– Я сидел дома, не выходил ни в магазин, никуда. Еду заказывал на дом. А когда приходилось куда-то выйти или в аэропорт, например, есть камера 360 градусов – и вот ты так же думаешь: кто посмотрел на меня. Сейчас, наверное, скажут, идиот какой-то, замороченный, еще что-то. Но есть вот такое чувство реально, что я подвел всю страну.

Пока я лежал в воротах [после того гола], у меня вся карьера, жизнь пролетела, и я думал: «На хера мне все это? Ради этого я проделал весь этот путь?» Но спасибо, что боженька дает нам как черные полосы, так и светлые.