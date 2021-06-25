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  • Акинфеев: «После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома»

Акинфеев: «После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома»

25 июня 2021, 22:43
18

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после ошибки в матче с Южной Кореей на чемпионате мира 2014 года.

– Я, как и любой человек, хочу не допускать ошибок, но не всегда это получается. После матча с Южной Кореей я три месяца – месяц мы отдали, потом два тренировались – боялся выйти из дома. Не то что не хотел – боялся, боялся смотреть в глаза людям. Хотя я их не знаю, не знаю, смотрели они этот футбол или нет, может, они бы меня на руках кидали. Я человек человечный, хочу сделать так, как правильно. Но не у всех получается это делать.

– А как ты приходил в себя после Кореи?

– Я сидел дома, не выходил ни в магазин, никуда. Еду заказывал на дом. А когда приходилось куда-то выйти или в аэропорт, например, есть камера 360 градусов – и вот ты так же думаешь: кто посмотрел на меня. Сейчас, наверное, скажут, идиот какой-то, замороченный, еще что-то. Но есть вот такое чувство реально, что я подвел всю страну.

Пока я лежал в воротах [после того гола], у меня вся карьера, жизнь пролетела, и я думал: «На хера мне все это? Ради этого я проделал весь этот путь?» Но спасибо, что боженька дает нам как черные полосы, так и светлые.

  • Акинфеев закончил карьеру в сборной после ЧМ-2018.
  • На том турнире Россия вышла в четвертьфинал.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (18)
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Spinorr
1624650801
У меня претензий к Акинфееву не было, мне и так ясно было, что он не лучший вратарь на тот момент. Претензии были к тем, кто его поставил в ворота.
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BRO_football
1624651369
Зато у нынешнего поколения сборной ни стыда ни совести. Просрали, да и ладно. Дальше вон улыбаются и веселятся. А через неделю в отпуск поедут на какие-нибудь Мальдивы и будут там бухать шампанское как ни в чём ни бывало, в то время как Евро-2020 всё ещё будет идти.
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Plyash
1624651623
Вот и ответ,почему он послал Черчезона с его отарой...
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GoLenaStop
1624656737
Акелла - ты остался в истории российского футбола! С уважением!
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vovan55
1624659485
эх, если бы все так реагировали, то спорт стал бы чище... не то что нынешние обосранцы -полные штаны дерьма, но лезут в первые ряды...
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zigbert
1624688210
Один из сложных эпизодов его жизни. Акинфееву не позавидуешь. Однако приятных моментов в его футбольной жизни было гораздо больше.
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