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    Акинфеев: «После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома»

    Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после ошибки в матче с Южной Кореей на чемпионате мира 2014 года.

    – Я, как и любой человек, хочу не допускать ошибок, но не всегда это получается. После матча с Южной Кореей я три месяца – месяц мы отдали, потом два тренировались – боялся выйти из дома. Не то что не хотел – боялся, боялся смотреть в глаза людям. Хотя я их не знаю, не знаю, смотрели они этот футбол или нет, может, они бы меня на руках кидали. Я человек человечный, хочу сделать так, как правильно. Но не у всех получается это делать.

    – А как ты приходил в себя после Кореи?

    – Я сидел дома, не выходил ни в магазин, никуда. Еду заказывал на дом. А когда приходилось куда-то выйти или в аэропорт, например, есть камера 360 градусов – и вот ты так же думаешь: кто посмотрел на меня. Сейчас, наверное, скажут, идиот какой-то, замороченный, еще что-то. Но есть вот такое чувство реально, что я подвел всю страну.

    Пока я лежал в воротах [после того гола], у меня вся карьера, жизнь пролетела, и я думал: «На хера мне все это? Ради этого я проделал весь этот путь?» Но спасибо, что боженька дает нам как черные полосы, так и светлые.

    • Акинфеев закончил карьеру в сборной после ЧМ-2018.
    • На том турнире Россия вышла в четвертьфинал.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6207

      playsh 52 минуты назад

      Вот и ответ,почему он послал Черчезона с его отарой...

      2
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      Рейтинг: +10013

      BRO_football 56 минут назад

      Зато у нынешнего поколения сборной ни стыда ни совести. Просрали, да и ладно. Дальше вон улыбаются и веселятся. А через неделю в отпуск поедут на какие-нибудь Мальдивы и будут там бухать шампанское как ни в чём ни бывало, в то время как Евро-2020 всё ещё будет идти.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6207

      playsh > BRO_football 50 минут назад

      Бабла-то и так не меренно платят,зачем ноги ломать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7508

      САДЫЧОК > BRO_football 38 минут назад

      Особенно у Черчесова-ни совести , ни чести !

      1
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      ...
      Рейтинг: +277

      loko1982 > BRO_football 10 минут назад

      У нового поколения ни стыда ни совести.
      Старое поколение - ссыкло, как Акинфеев.
      Когда же будут нормальные футболисты в сборной?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Spinorr 1 час назад

      У меня претензий к Акинфееву не было, мне и так ясно было, что он не лучший вратарь на тот момент. Претензии были к тем, кто его поставил в ворота.

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