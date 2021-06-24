Роналду в составе сборной Португалии забил 44 командам

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Франции (2:2).
Французы стали 44-й командой, которой забивал 36-летний футболист, выступая за сборную.
- Нападающий повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную.
- Роналду – лучший бомбардир группового этапа Евро-2020.
- Форвард установил новый рекорд по голам на Евро/ЧМ.
- Криштиану – первый португалец, забивший на Евро во всех матчах группового этапа.
Источник: La Liga En Números