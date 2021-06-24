Роналду – первый португалец, забивший на Евро во всех матчах группового этапа

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором еще одного достижения.
Форвард «Ювентуса» забил в ходе Евро-2020 в ворота Венгрии (дважды), Германии и Франции (дважды).
Роналду – первый игрок португальской сборной, отличившийся во всех матчах группового этапа чемпионата Европы.
- Нападающий повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную.
- Роналду – лучший бомбардир группового этапа Евро-2020.
- Португалец установил новый рекорд по голам на Евро/ЧМ.
Источник: Официальный сайт УЕФА