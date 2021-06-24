Роналду – первый португалец, забивший на Евро во всех матчах группового этапа

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором еще одного достижения.

Форвард «Ювентуса» забил в ходе Евро-2020 в ворота Венгрии (дважды), Германии и Франции (дважды).

Роналду – первый игрок португальской сборной, отличившийся во всех матчах группового этапа чемпионата Европы.