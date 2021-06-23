Липовой стал первым летним новичком «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о трансфере полузащитника «Динамо» Данила Липового. Заключен контракт на три года.

– Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Это безумно важно было для меня. Игра со «Спартаком» Суботица? Непростая была игра в плане погоды. Но удалось забить и это супер! Коллектив и парни очень хорошо приняли. Некоторых ребят знаю, мы вместе играли в сборной. Это Юрий Горшков, Дмитрий Цыпченко, Иван Ломаев.

– Как принимал решение о переходе? Были еще клубы, которые интересовались?

– Да, были. Но когда я узнал о Самаре, вообще не думал. В этом городе я начинал свою карьеру. Общаюсь с Сергеем Викторовичем Белоусовым, это мой первый тренер, и с Алексеем Анюковым. Мои родители живут в Кинеле.

– Под каким номером будешь выступать за «Крылья»?

– Сегодня выбрал – 13.