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  • Кокорины, Мамаев и Протасовицкий заплатят 200 тысяч рублей избитому водителю

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий заплатят 200 тысяч рублей избитому водителю

23 июня 2021, 13:40
5

Савеловский суд Москвы обязал четырех человек, в числе которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, выплатить компенсацию за избиение водителя Виталия Соловчука в октябре 2018 года.

«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 400 рублей – в виде утраченного заработка и 360 рублей – на лекарства и лечение травмы носа», – сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.

  • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
  • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
  • 17 сентября 2019 года Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Источник: «Р-Спорт»
Россия Ростов Фиорентина Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (5)
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portero
1624458291
Маловато будет... хотяб на 20 умножить, а то писец.. можно за 50 рублей, человека калечить...
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Plyash
1624460609
Через пару-тройку лет Соловчук опять к врачу-нейрохирургу нырнёт,пожалуется на боли,и опять получит денежку на лечение.
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serglider
1624464274
Россейский суд - самый гуманный суд в мире! Интересно если бы начистили рожу судье который вынес сей вердикт, удовлетворила бы его эта сумма или он (она) верещала бы что по ее статусу 50 косарей компенсации за побои унизительная сумма, он (она) целый судья, а не какая-то там плебейка)))
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