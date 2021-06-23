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    Кокорины, Мамаев и Протасовицкий заплатят 200 тысяч рублей избитому водителю

    Савеловский суд Москвы обязал четырех человек, в числе которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, выплатить компенсацию за избиение водителя Виталия Соловчука в октябре 2018 года.

    «Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 400 рублей – в виде утраченного заработка и 360 рублей – на лекарства и лечение травмы носа», – сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября 2019 года Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

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    Источник: «Р-Спорт»

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