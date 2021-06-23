Кокорины, Мамаев и Протасовицкий заплатят 200 тысяч рублей избитому водителю

Савеловский суд Москвы обязал четырех человек, в числе которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, выплатить компенсацию за избиение водителя Виталия Соловчука в октябре 2018 года.
«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 400 рублей – в виде утраченного заработка и 360 рублей – на лекарства и лечение травмы носа», – сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября 2019 года Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
Источник: «Р-Спорт»