Кокорины, Мамаев и Протасовицкий заплатят 200 тысяч рублей избитому водителю

Савеловский суд Москвы обязал четырех человек, в числе которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, выплатить компенсацию за избиение водителя Виталия Соловчука в октябре 2018 года.

«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 400 рублей – в виде утраченного заработка и 360 рублей – на лекарства и лечение травмы носа», – сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.