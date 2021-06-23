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  • Первый тренер Зобнина: «Не стоит вешать на Романа всех собак. И без его ошибки сборная бы проиграла»

Первый тренер Зобнина: «Не стоит вешать на Романа всех собак. И без его ошибки сборная бы проиграла»

23 июня 2021, 10:44
21

Первый тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина Сергей Духовников прокомментировал ошибку игрока в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.

«Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку.

Творчески он никак не продвинулся, хотя были возможности. И без его ошибки сборная бы проиграла. Команды нет, все заранее знали, что это конец. У нас все застряло на одном месте. Команда Черчесова очень грустная, печальная и медленная», – сказал Духовников.

  • Зобнин ошибся в моменте со вторым голом.
  • После матча он закрыл комментарии в инстаграме.
  • Позже футболист извинился перед болельщиками.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Зобнин Роман
Комментарии (21)
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portero
1624434731
ну так объяви главного виновника... это тренер!!!
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acor94
1624435655
Не согласен. При счёте 1:0 можно было заработать левый пендаль и отстоять 1:1 Вариантов куча, а тут 0:2 и ничего не поделать.
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general.lizyukov
1624436371
С чего вдруг? При чете 0-1 всегда есть шанс отыграться и выиграть, а при 0-2 это сложнее в три раза. Тем более такой косяк, это даже на простую ошибку не спишешь.
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American-Patriot
1624436902
Никогда не нравился Зобнин: всадник без головы, его уровень - "Волгарь", "Шинник". Вот эти вот тупые пиарщики, что работают на телевидение раскручивают до уровня сборной, где у руля не менее тупой, но, который устраивает высшее руководство. Помните Сергея Давыдова: сколько эпитетов были адресованы в его адрес, но я, еще тогда определил его уровень - "Актюбе", куда он и попал в скором времени. Костяк сборной - это братья Миранчуки, Головин, Черышев, Баринов и Дюпин. Тренера надо ставить Карпина.
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кто там
1624437112
А кто на него вешает собак то? Игрочишка посредственный, сам просрал свою карьеру, хотя да же от него такого обсера мало кто ожидал. Но как говорится - мир полон удивления, особенно сборная России по футболу. В ДБ уже, скорее всего не позовут. Ха)
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Боцман59rus
1624437428
- усатому опять повезло, в первом матче Семенов, сейчас- Зобнин))) А то что по факту чабан загнал сборную под плинтус и эти ошибки лишь следствие его бездарности и инертности, одноклеточных U.е.б@нов, обвиняющих игроков, не интересует. Помнится Гильерме, от Сербов напускал и угадайте, кто крайний?
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Чермындыр
1624438718
Не понимаю этой истерии вокруг Зобнина. Даже дураку ясно, что он не в одиночку утопил сборную. Спрашивать надо с усатого физрука, возомнившего себя невесть знает кем
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DOCTOR PENALTY
1624444911
Очень правильные слова о сборной. Что там говорить, тренер - рыбак, капитан - чангл с низкой социальной ответственностью. ((( ***"""
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BuenosArgentina
1624447659
а вот это не факт что сборная бы проиграла, этого мы не знаем и не узнаем никогда, а брать на себя роль оракула несведущим людям я бы не советовал
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Garrincha58
1624472074
какая разница проиграла бы или нет так ошибаться не гоже ЗМСу, не понятно за что дадено
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