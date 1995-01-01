Первый тренер Зобнина: «Не стоит вешать на Романа всех собак. И без его ошибки сборная бы проиграла»

Болельщики у нас как обычно. Да, ошибка грубая, результативная, но кто не ошибается? А теперь из-за одной ошибки готовы перечеркнуть парню карьеру. Желаю вам увольнения с невозможностью занимать больше должность (да-да, идите новую профессию осваивайте) после первого вашего косяка на работе))
Первый тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина Сергей Духовников прокомментировал ошибку игрока в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.
«Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку.
Творчески он никак не продвинулся, хотя были возможности. И без его ошибки сборная бы проиграла. Команды нет, все заранее знали, что это конец. У нас все застряло на одном месте. Команда Черчесова очень грустная, печальная и медленная», – сказал Духовников.