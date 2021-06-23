Первый тренер Зобнина: «Не стоит вешать на Романа всех собак. И без его ошибки сборная бы проиграла»

Первый тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина Сергей Духовников прокомментировал ошибку игрока в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.

«Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку.

Творчески он никак не продвинулся, хотя были возможности. И без его ошибки сборная бы проиграла. Команды нет, все заранее знали, что это конец. У нас все застряло на одном месте. Команда Черчесова очень грустная, печальная и медленная», – сказал Духовников.