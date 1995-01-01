Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Первый тренер Зобнина: «Не стоит вешать на Романа всех собак. И без его ошибки сборная бы проиграла»

    Первый тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина Сергей Духовников прокомментировал ошибку игрока в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.

    «Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку.

    Творчески он никак не продвинулся, хотя были возможности. И без его ошибки сборная бы проиграла. Команды нет, все заранее знали, что это конец. У нас все застряло на одном месте. Команда Черчесова очень грустная, печальная и медленная», – сказал Духовников.

    • Зобнин ошибся в моменте со вторым голом.
    • После матча он закрыл комментарии в инстаграме.
    • Позже футболист извинился перед болельщиками.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20652

      bset 12 минут назад

      Болельщики у нас как обычно. Да, ошибка грубая, результативная, но кто не ошибается? А теперь из-за одной ошибки готовы перечеркнуть парню карьеру. Желаю вам увольнения с невозможностью занимать больше должность (да-да, идите новую профессию осваивайте) после первого вашего косяка на работе))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23320

      silver29 56 минут назад

      Зобнин не игрок центра, его надо на правом фланге использовать, инопланетный пришелец с предгорий все извратил, но косяк это не оправдывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6176

      Cleaner 1 час назад

      Рому придушили? Значит он слабак и не место ему в сборной. Пусть в Спартаке играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2068

      Чермындыр 1 час назад

      Не понимаю этой истерии вокруг Зобнина. Даже дураку ясно, что он не в одиночку утопил сборную.
      Спрашивать надо с усатого физрука, возомнившего себя невесть знает кем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23323

      Боцман59rus 1 час назад

      - усатому опять повезло, в первом матче Семенов, сейчас- Зобнин)))
      А то что по факту чабан загнал сборную под плинтус и эти ошибки лишь следствие его бездарности и инертности, одноклеточных U.е.б@нов, обвиняющих игроков, не интересует. Помнится Гильерме, от Сербов напускал и угадайте, кто крайний?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1378

      кто там 2 часа назад

      А кто на него вешает собак то? Игрочишка посредственный, сам просрал свою карьеру, хотя да же от него такого обсера мало кто ожидал. Но как говорится - мир полон удивления, особенно сборная России по футболу. В ДБ уже, скорее всего не позовут. Ха)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -96

      American-Patriot 2 часа назад

      Никогда не нравился Зобнин: всадник без головы, его уровень - "Волгарь", "Шинник". Вот эти вот тупые пиарщики, что работают на телевидение раскручивают до уровня сборной, где у руля не менее тупой, но, который устраивает высшее руководство. Помните Сергея Давыдова: сколько эпитетов были адресованы в его адрес, но я, еще тогда определил его уровень - "Актюбе", куда он и попал в скором времени. Костяк сборной - это братья Миранчуки, Головин, Черышев, Баринов и Дюпин. Тренера надо ставить Карпина.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      general.lizyukov 2 часа назад

      С чего вдруг? При чете 0-1 всегда есть шанс отыграться и выиграть, а при 0-2 это сложнее в три раза. Тем более такой косяк, это даже на простую ошибку не спишешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Такие пасы даже Хави и Иньеста не давали на Месси, о чем говорить. Парня можно просто похвалить за точность передач.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1718

      acor94 2 часа назад

      Не согласен. При счёте 1:0 можно было заработать левый пендаль и отстоять 1:1

      Вариантов куча, а тут 0:2 и ничего не поделать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2068

      Чермындыр > acor94 1 час назад

      ох...ный расклад - заработать левый пендаль и отстоять 1:1. И ходить дальше королями, улыбаться. А то что король голый - да кого это е...т, да?
      Пз..ц конечно у вас предел мечтаний

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86698
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66493
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru