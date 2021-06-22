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  • Зобнин – об 1:4 с Данией: «Готов принять весь хейт на себя. Совершил грубейшую, недопустимую ошибку»

Зобнин – об 1:4 с Данией: «Готов принять весь хейт на себя. Совершил грубейшую, недопустимую ошибку»

22 июня 2021, 20:59
47

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин извинился за эпизод с вторым голом сборной Дании в ворота России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола.

К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема.

Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причeм не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад», – сказал Зобнин.

  • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Дания Зобнин Роман
Комментарии (47)
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Сильвербой
1624385390
Да не надо всю ответственность брать на себя! Надо просто ответить на вопрос: кто вас, ...., научил так играть??? Кто вам давал установку постоянно играть назад??? Почему вы все свои сраные (две за весь матч) атаки начинаете через вратаря??? Кто вас научил играть: отдай назад, а там выбьют куда-нибудь??? Вы, бл..ть, конченные идиоты, которые друг другу две передачи не можете отдать... Когда уже у наших и клубов и сборной будут тренера, которые за каждый пас назад, если ситуация уже не единственная, будут выходить на поле и ломать вам коленные чашечки бейсбольной битой!!!
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oyabun
1624386096
Я бы не стал вешать всех собак на Романа. Да, ошибся, но ошибалась вся команда. И даже если бы он не ошибся, в этой игре ровным счетом ничего бы не изменилось. Поражение нашей сборной оно не явилось вдруг неожиданным нелепым стечением обстоятельств. Всё шло к этому. Просто такова сейчас вся наша команда. Какая есть. Другой нам никто не привезет.
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zra78
1624387667
Эта как ты говоришь ошибка,пустяк.Не ошибается тот кто не х.я не делает.А вот это "слово" как ты говоришь все говорят(кто эти все) вот это ОШИБКА!
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Владислав Vlad
1624388732
Лично я вижу ситуацию по-другому. Итак, начинается атака сборной, с мячом Кузяев, бежит вперёд и... резко разворачивается назад и отдаёт мяч Зобнину под прессинг. Т.е. вместо паса вперёд, Кузяев решил расстаться с мячом, отдав его назад. А что по расстановке? Кузяев идёт вперёд с мячом, Зобнин его страхует. Это нормально. Так должно быть. Но почему Кузяев отдаёт мяч тому, кто его страхует и находится под прессингом? Да, Зобнин ошибся, никто этого не отрицает. Но почему-то все молчат о том, что ошибиться его "заставил" пас Кузяева.
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Боцман59rus
1624388811
Денисов конечно чудак еще тот, но он раскусил этого таракана усатого и послал, единственно возможным и подходящим путем. - а вы продолжаете извиняться за свои ошибки, которые провоцирует тактика Стаса, который не то что не может или не хочет, вызвать достойных и лучших, под знамена сборной, но и тех кто есть, не сподобился расставить на поле, для того , чтобы присутствовал, хоть какой то намек на игру
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Ловкий Бубен
1624388900
Говорить что эта ошибка не имела значения ( хотя была и не первая ) будет неправильно, это был удар в поддых, команда собрала волю в кулак отыграть один мяч, а тут второй, вынимай! Конечно руки опустились , итак Сафонов должен был первый брать , тяжело было это переварить там и мяч находился в пределах досягаемости и времени было навалом среагировать но вратарь просто не стал прыгать ..... и тут снова косяк... как контрольный выстрел
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SaveAS
1624391274
Грубейшую ошибку совершил Черчесов! Не сформировал сборную, во время ЕВРО состав тусовал! У коллектива вообще нет сыгранности, нет наигровок!Даже тактики нет. Это ошибки Черчесова и кого обвинять в полном провале, так только его! В отборочном игроков наиграть не смог
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Argon
1624402584
Этой ошибки следовало ожидать. Мы всегда играем "назад". Через защитников, через вратаря ... не важно. У нас половина атак идет через пас нзад. Полузащитник делает два шага вперед, видит перед собой соперника, разворачивается и делает пас назад. Это должно было случиться.
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zigbert
1624426798
Такую ошибку мог совершить любой игрок. Но жизнь на этом не заканчивается, надо двигаться вперед и показывать свои лучшие качества. Характер у тебя есть Рома.
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mahan
1624433599
Ошибка грубая, но пропустили 4 мяча, а не один. Ты Роман настоящий мужик, делаешь много черновой работы в центре поля, кто разбирается в футболе тот видит это. Желаю тебе успехов и попробовать свои силы в европейском чемпионате из топ 5.
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