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    Зобнин – об 1:4 с Данией: «Готов принять весь хейт на себя. Совершил грубейшую, недопустимую ошибку»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин извинился за эпизод с вторым голом сборной Дании в ворота России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    «Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола.

    К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема.

    Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причeм не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад», – сказал Зобнин.

    • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7082

      Сильвербой 1 минуту назад

      Да не надо всю ответственность брать на себя! Надо просто ответить на вопрос: кто вас, ...., научил так играть??? Кто вам давал установку постоянно играть назад??? Почему вы все свои сраные (две за весь матч) атаки начинаете через вратаря??? Кто вас научил играть: отдай назад, а там выбьют куда-нибудь??? Вы, бл..ть, конченные идиоты, которые друг другу две передачи не можете отдать... Когда уже у наших и клубов и сборной будут тренера, которые за каждый пас назад, если ситуация уже не единственная, будут выходить на поле и ломать вам коленные чашечки бейсбольной битой!!!

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      Рейтинг: +6123

      Cleaner 3 минуты назад

      Зобнин, не будь балаболом, как Дзюба. Тебя сейчас хоть спартачи поддерживают. Будешь как "капитан" ахинею нести, и они над тобой ржать будут. Тренируйся больше и на поле выкладывайся.

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