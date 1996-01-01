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    Зобнин закрыл комментарии в инстаграме. Его ошибка привела ко втором голу Дании в ворота России

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин ограничил возможность оставлять комментарии на его странице в инстаграме.

    Это произошло после того, как национальная команда вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв Дании со счетом 1:4.

    Второй гол датчан стал следствием ошибки Зобнина, который, отдавая пас вратарю, не заметил соперника и адресовал мяч ему.

    Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, проиграла вся команда»

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    Источник: Инстаграм Романа Зобнина

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +256

      trudovik 6 минут назад

      Зобнину нужно вернуться в школу и изучить термин "обработка мяча" и "удобная передача партнеру", а потом заниматься практикой.
      Работа с мячом топорная шопыздец

      0
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      Рейтинг: +2330

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Поменьше нужно сидеть в этих е....х соцсетях. Делом нужно заниматься.

      0
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      Рейтинг: +1361

      кто там 27 минут назад

      Недавно рассуждал про Европу, про Боруссию Д что то там говорил, а сейчас странички свои ограничивает)


      Интересно, сколько игроков в Европу рванут после этого ЧЕ - ведь - это было шанс показать себя) показали)

      0
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      Рейтинг: +739

      vovan55 32 минуты назад

      что за привычка кого-то одного обвинять...дзюба хоть в одном прав - обосрались все во главе с великим тренером...

      1
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      Рейтинг: +2062

      FRZZ 46 минут назад

      Да какая разница, Зобнин или кто-то другой, все играли хреново.

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