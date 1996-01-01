Зобнин закрыл комментарии в инстаграме. Его ошибка привела ко втором голу Дании в ворота России

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин ограничил возможность оставлять комментарии на его странице в инстаграме.

Это произошло после того, как национальная команда вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв Дании со счетом 1:4.

Второй гол датчан стал следствием ошибки Зобнина, который, отдавая пас вратарю, не заметил соперника и адресовал мяч ему.

Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, проиграла вся команда»