Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, проиграла вся команда»

Нападающий сборной России Александр Соболев встал на защиту полузащитника Романа Зобнина, чья ошибка привела ко второму голу Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Я думаю, что свою роль сыграло все вместе – и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили четыре, а забили только один. Могло быть все по-другому, если бы забили в первом тайме.

Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда», – сказал Соболев.