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    Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, проиграла вся команда»

    Нападающий сборной России Александр Соболев встал на защиту полузащитника Романа Зобнина, чья ошибка привела ко второму голу Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

    «Я думаю, что свою роль сыграло все вместе – и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили четыре, а забили только один. Могло быть все по-другому, если бы забили в первом тайме.

    Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда», – сказал Соболев.

    • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
    • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
    • Соболев и Зобнин – одноклубники. Они вместе выступают за «Спартак».

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    Источник: Sport24

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