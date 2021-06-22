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  • Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, проиграла вся команда»

Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, проиграла вся команда»

22 июня 2021, 01:48
9

Нападающий сборной России Александр Соболев встал на защиту полузащитника Романа Зобнина, чья ошибка привела ко второму голу Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Я думаю, что свою роль сыграло все вместе – и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили четыре, а забили только один. Могло быть все по-другому, если бы забили в первом тайме.

Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда», – сказал Соболев.

  • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
  • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
  • Соболев и Зобнин – одноклубники. Они вместе выступают за «Спартак».

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Дания Зобнин Роман Соболев Александр
Комментарии (9)
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TANNER
1624316490
За то оскар за лучшее падение в штрафной сборная России увозит с собой.
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neveldomha
1624317784
Я лично прощаю Зобнина. Пожалуй это был его единственный точный голевой пас за всю игру. Красава.
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Zenit_Zenit
1624328709
Зобнин извинился перед командой? Я прям прослезился от гордости за страну... Вы ребятки в европы зачем ездили? Слюни распускать с соплями? Вы это весь сезон демонстрируете. Играть не пробовали, в футбол?
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Play
1624332996
Вообще Джикия и Зобнин для сборной сделали больше всех на этом Евро, тем что привезли два первых гола. Не будь этих голов, глядишь сыграли бы вничью и вышли из группы, опять бы Черчесову пели дифирамбы, и всё это продолжалось ещё много лет, а так глядишь и что-нибудь изменится.
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Аид666
1624333217
Соболеву оскара дать за падение в штрафной! А ЗМС дал офигенную голевую передачу!
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Atom2020
1624338819
Это сам Соболев решил, что кто-то накидывается на Зобнина? Или команда постановила назначить его виноватым? ... и потом гордо защищать перед лицом общественности ...
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portero
1624348853
ну за первый на Сафонова можно "накидываться"... усатого в говно , пусть новый тренер набирает команду и тренирует , с этим дерьмом во главе ничего путнего не будет....
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