Шварц: «Лаксальт – игрок с большим опытом, он много чего повидал. Рассматриваю его как левого защитника»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнение о новичке столичного клуба Диего Лаксальте.
«Диего Лаксальт – качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащeнность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдаeт всего себя.
К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника», – сказал Шварц.
- Контракт Лаксальта с «Динамо» подписан по схеме «3+1».
- Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 3,5 миллиона евро, а зарплата – 2,5 миллиона.
Лаксальт – о «Динамо»: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»
Источник: официальный сайт «Динамо»