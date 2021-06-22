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  • Шварц: «Лаксальт – игрок с большим опытом, он много чего повидал. Рассматриваю его как левого защитника»

Шварц: «Лаксальт – игрок с большим опытом, он много чего повидал. Рассматриваю его как левого защитника»

22 июня 2021, 20:24
3

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнение о новичке столичного клуба Диего Лаксальте.

«Диего Лаксальт – качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащeнность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдаeт всего себя.

К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника», – сказал Шварц.

  • Контракт Лаксальта с «Динамо» подписан по схеме «3+1».
  • Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 3,5 миллиона евро, а зарплата – 2,5 миллиона.

Лаксальт – о «Динамо»: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Лаксальт Диего Шварц Сандро
Комментарии (3)
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FanatSerj
1624389065
Скопе требуется булки поджать и прибавлять, а то присядет.
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portero
1624434665
лишь бы играл хорошо, а то придя в РПЛ некоторые начинаю как все наши забивать на футбол и перестают тренироваться....
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