Шварц: «Лаксальт – игрок с большим опытом, он много чего повидал. Рассматриваю его как левого защитника»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнение о новичке столичного клуба Диего Лаксальте.

«Диего Лаксальт – качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащeнность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдаeт всего себя.

К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника», – сказал Шварц.

Контракт Лаксальта с «Динамо» подписан по схеме «3+1».

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 3,5 миллиона евро, а зарплата – 2,5 миллиона.

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